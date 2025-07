Dinamo remizirao u zadnjoj utakmici u Sloveniji

Šesta momčad slovenske lige imala je nekoliko dobrih situacija koje nije iskoristila, a Dinamo je poveo u 36. minuti golom Gabrijela Vidovića. Luka Stojković je izašao sam pred golmana koji mu je obranio udarac, ali se lopta odbila do Stojkovića koji pogađa prazan gol za vodstvo Dinama.

U nastavku je Mario Kovačević na teren poslao sastav Čavlina - Pierre-Gabriel, Dominguez, Galešić, Goda - Mišić, Stojković, Villar - Lisica, Hoxha, Kulenović, a do kraja je bilo još izmjena. U drugom dijelu je Dinamo bio puno bolji i dominirao, ali je Primorje uspjelo izjednačiti u 62. minuti golom Kadrića.

Nakon toga su velike šanse imali Soldo i Hoxha, ali nisu uspjeli zabiti pa golova do kraja nije bilo. Tako je Dinamo slovenske pripreme zaključio s dvije pobjede, dva remija i porazom i sad se vraća u Zagreb. Do početka sezone 2. kolovoza odigrat će još barem jednu prijateljsku utakmicu, a već se zna da će to biti ukrajinski Krivbas sljedeće subote.