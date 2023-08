Trener Dinama Igor Bišćan: U uzvratu nas čeka rat i neprijateljsko okruženje!

Podsjećamo, Dinamo je vodeći pogodak postigao u 39. minuti, a strijelac je bio Marko Bulat koji iz slobodnog udarca s oko 25 metara, kad je pogodio gornji desni kut AEK-ovih vrata. No, preokret je uslijedio u drugom poluvremenu. Grčki prvak je do izjednačujućeg pogotka došao u 59. minuti, a strijelac je preciznim udarcem s 14 metara bio Švicarac Steven Zuber. Pobjedu grčkom prvaku donio je u 90. minuti Konstantinos Galanopoulos udarcem sa sedam metara.

'U drugom dijelu smo griješili forsirajući previše kratkih paseva na svojoj polovici ali tako pokušavamo igrati, nije to problem. Nakon gola smo pogubili ritam i nismo se vratili u utakmicu iako smo u drugom dijelu imali dosta šansi, ali nije to bilo na nivou prvog. Kada nam izađe Ivanušec ili neki drugi igrači ozbiljno nam pada kvaliteta i mučimo se do kraja', rekao je Bišćan te objasnio neke izmjene.

'Što se tiče Ivanušeca osjetio je umor, mislim da je riječ o grčevima. Bulat nije trenirao dva tjedna i bilo je bitno da ga ne izgubimo zbog premora, bio je dobar i dao je sve od sebe. Morali smo osvježiti ekipu.'