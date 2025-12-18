LUKAVI POTEZ

Trener Barcelone otkrio krticu u svlačionici: Evo što se dogodilo

N.M.

18.12.2025 u 21:24

Hansi Flick
Hansi Flick Izvor: EPA / Autor: Alejandro Garcia
U Barceloni je zavladala napeta atmosfera, no ne zbog događanja na terenu, nego zbog problema koji su se razvijali daleko od očiju javnosti, unutar svlačionice.

Tjednima su povjerljivi detalji s taktičkih sastanaka katalonskog kluba na neobjašnjiv način završavali u španjolskim medijima, što je ozbiljno narušilo odnose i mir unutar momčadi. Čini se da je trener Hansi Flick naposljetku otkrio izvor curenja informacija.

Prema pisanju novinara Rafaela Hernándeza na društvenoj mreži X, Flick se poslužio promišljenom metodom kako bi razotkrio osobu koja odaje interne informacije. Njemački strateg namjerno je plasirao netočan podatak igraču za kojeg je sumnjao da informacije iz svlačionice dijeli s medijima.

Konkretno, riječ je bila o vrataru koji će braniti u kup-utakmici igranoj u utorak navečer. Flick je svjesno pustio glasinu da će prednost dobiti Wojciech Szczęsny, a ne Marc-André ter Stegen. Ta se informacija vrlo brzo, već u jutarnjim satima, pojavila u više medija.

No Flickova zamka se isplatila. Na utakmici je ipak branio Ter Stegen, čime je postalo jasno da je lažna informacija izašla iz vrlo uskog kruga unutar momčadi. Time je, prema tim navodima, osoba koja je odavala povjerljive detalje razotkrivena.

Iako Barcelona službeno ne komentira cijeli slučaj, unutar kluba navodno je jasno tko je iznevjerio Flickovo povjerenje. Očekuje se da će trener u sljedećem razdoblju poduzeti konkretne korake jer su učestala curenja informacija ozbiljno narušila atmosferu u momčadi i izazvala nezadovoljstvo stručnog stožera.

