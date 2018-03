Totalni kaos za Srbe počeo je već u Hrvatskoj, a sada su otkriveni novi šokantni detalji

Srpska rukometna reprezentacija nije se proslavila na Euru u Hrvatskoj, a epilog toga je totalni razdor u svlačionici između samih igrača i bivšeg izbornika Jovice Cvetkovića. Poslije međusobnih optužbi procurili su novi detalji ružnog sukoba

Srbija je na Euru ostvarila učinak od jedne pobjede i čak pet poraza, ali se svejedno probila u drugu fazu po skupinama. Nitko kod naših 'susjeda' nije bio previše razočaran nastupom 'orlova' no oni su se sami pobrinuli da postanu jedna od glavnih rukometnih tema i poslije Europskog prvenstva.

Na kraju je Cvetković postao 'bivši' i izgledalo je da je ružna priča završila, ali opet s oglasio nekadašnji srpski izbornik. On je u razgovoru za srpski Telegraf naveo da mu je prva zvijezda reprezentacije Petar Nenadić navodno prijetila putem mobitela.

'Njega su bez mojeg znanja nagovarali da igra za reprezentaciju na Europskom prvenstvu. Nisam iznenađen što mi je Petar Nenadić to poslao iako sam šokiran što je do toga došlo. To nema veze sa rukometom i sportom. Eto, tako mi vraća moje rukometno dijete. Strašno sam se uplašio, evo još uvijek se tresem', ironičan je bio Cvetković pa je otkrio sadržaj poruke.

'Vodi dobro računa što pričaš o nama, jer mi znamo mnogo više nego što ti misliš. Nemoj lagati da smo izlazili i prati sebe svojim neznanjem i alkoholom! Srami se svojih godina i laži.'

Inače, Nenadić uopće nije želio komentirati ove navode bivšeg izbornika, a mi imamo osjećaj da ovo još nije završilo.