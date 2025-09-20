derbi na poljudu

Toplak o zvijezdi Dinama: Žao mi ga je, zaslužio je puno više

S.Č.

20.09.2025 u 20:50

Slavlje Dinama
Slavlje Dinama Izvor: Pixsell / Autor: Sime Zelic/PIXSELL
Bionic
Reading

U najvećem hrvatskom derbiju, ogledu sedmog kola HNL-a, nogometaši Dinama su pred 32.000 gledatelja na Poljudu pobijedili s 2:0 velikog rivala Hajduk.

U 44. minuti je Arber Hoxha bio strijelac za gostujućih 1:0, dok je Monsef Bakrar u 80. žestoko potegnuo i pod gredu pogodio za 2:0 i tri gostujuća boda.

Dinamo je time pobjegao Hajduku na vrhu ljestvice i ima tri boda više. Ujedno je Dinamo ovom pobjedom ispravio grešku iz prošlog kola kada je na domaćem terenu poražen od Gorice s 1:2. Hajduk je nastavio svoj negativni niz. Prije dva kola je na domaćem terenu remizirao 2-2 protiv Rijeke, a potom je, prije ovog poraza, izgubio i na gostovanju kod Varaždina 0:2.

Dolaskom Belje, Kulenović je preselio na klupu i nakon utakmice s Goricom i na Poljudu je bio na klupi te je ušao u 65. minuti. To je na MAXSport televiziji komentirao stručni analitičar Samir Toplak.

'Žao mi ga je, on je zaslužio puno više. U svakoj bi momčadi bio dragocjen, pa čovjek zabija svakih 26 minuta! Zaslužio je bolji tretman, a opet, on je takav da neće zbog toga narušiti atmosferu nekim nezadovoljstvom', rekao je Toplak.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

Hoxha i Bakrar čudesnim golovima donijeli Dinamu veliku pobjedu na Poljudu. Pogledajte golove

HAJDUK
0:2
DINAMO
HAJDUK - DINAMO 0:2

Poslušajte reakciju Hajdukovog komentatora na Dinamove golčine na Poljudu: 'Svaka čast!'
Bijesni navijači Hajduka: 'Čestitamo Dinamu na tituli! Nama ni Ferguson ne bi pomogao'

