Toplak o zvijezdi Dinama: Žao mi ga je, zaslužio je puno više

U 44. minuti je Arber Hoxha bio strijelac za gostujućih 1:0, dok je Monsef Bakrar u 80. žestoko potegnuo i pod gredu pogodio za 2:0 i tri gostujuća boda.

Dinamo je time pobjegao Hajduku na vrhu ljestvice i ima tri boda više. Ujedno je Dinamo ovom pobjedom ispravio grešku iz prošlog kola kada je na domaćem terenu poražen od Gorice s 1:2. Hajduk je nastavio svoj negativni niz. Prije dva kola je na domaćem terenu remizirao 2-2 protiv Rijeke, a potom je, prije ovog poraza, izgubio i na gostovanju kod Varaždina 0:2.

Dolaskom Belje, Kulenović je preselio na klupu i nakon utakmice s Goricom i na Poljudu je bio na klupi te je ušao u 65. minuti. To je na MAXSport televiziji komentirao stručni analitičar Samir Toplak.

'Žao mi ga je, on je zaslužio puno više. U svakoj bi momčadi bio dragocjen, pa čovjek zabija svakih 26 minuta! Zaslužio je bolji tretman, a opet, on je takav da neće zbog toga narušiti atmosferu nekim nezadovoljstvom', rekao je Toplak.

