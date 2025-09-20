hajduk - dinamo 0:2

Garcia objasnio odluku o prvih 11 kojom je iznenadio sve

S. M.

20.09.2025 u 20:48

Gonzalo Garcia
Gonzalo Garcia Izvor: Pixsell / Autor: Sime Zelic/PIXSELL
Hajduk je u derbiju izgubio od Dinama na Poljudu 2:0 i sad za najvećim rivalom zaostaje tri boda.

U utakmici u kojoj je Dinamo slavio 2:0 golovima Hoxhe (44.) i Bakrara (81.), Hajdukov trener Gonzalo Garcia napravio je iznenađenje u početnom sastavu.

Umjesto Frana Karačića, na desnom beku zaigrao je Niko Kristian Sigur što se nije pokazalo najboljim rješenjem. Sigur je imao jako puno problema s Hoxhom, koji je na kraju zabio i gol, a Garcia je nakon utakmice pokušao objasniti svoju odluku.

'Mislim da je Sigur bio dobar. U nekim situacijama nije bio na poziciji, ali to se događalo i Karačiću, iako su njih dvojica drukčiji igrači', rekao je Garcia i dodao:

'Karačić je vrlo ofenzivan igrač, puno ide prema naprijed, dobar je na prekidima. Sigur je bolji na lopti i u kombinatorici. Oni su drugačiji igrači, ovisno o tome što želimo, jedan od njih igra. Karačić je odigrao neke dobre utakmice, kao i svi, ali imamo puno igrača i svi mogu igrati.

