Tko umjesto Sopića? Osijek bira između ove dvojice trenera

Još se čeka odluka o treneru Željku Sopića, koji nije uspio probuditi momčad i izvući je iz borbe za opstanak.

Mnogi izvori tvrde da se Sopić neće još dugo zadržati na Pampasu, a Germanijak doznaje da postoje dvojica kandidata za njegovog nasljednika. Jedan je Zoran Zekić, ljubimac navijača i trener, koji u Osijeku već radio odličan posao.

Drugi je 42-godišnji Dino Skender, koji je svoju trenersku karijeru i počeo u Osijeku, prvo u B momčadi, potom i na klupi prve momčadi. Kasnije je vodio Olimpiju, Široki Brijeg i latvijsku Liepaju.