PROCURILA INFORMACIJA

Tko umjesto Sopića? Osijek bira između ove dvojice trenera

A.H.

17.02.2026 u 09:50

Željko Sopić
Željko Sopić Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot MAXSport
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

U Osijeku su se u ponedjeljak dogodile brojne promjene u upravi kluba. Smijenjen je direktor Vlado Čohar, a predsjednik više nije Ferenc Sakalj.

Još se čeka odluka o treneru Željku Sopića, koji nije uspio probuditi momčad i izvući je iz borbe za opstanak.

Mnogi izvori tvrde da se Sopić neće još dugo zadržati na Pampasu, a Germanijak doznaje da postoje dvojica kandidata za njegovog nasljednika. Jedan je Zoran Zekić, ljubimac navijača i trener, koji u Osijeku već radio odličan posao.

Drugi je 42-godišnji Dino Skender, koji je svoju trenersku karijeru i počeo u Osijeku, prvo u B momčadi, potom i na klupi prve momčadi. Kasnije je vodio Olimpiju, Široki Brijeg i latvijsku Liepaju.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
IZBOR CIES-A

IZBOR CIES-A

Dominacija SHNL-a u izboru najboljih mladih igrača u regiji, ali jedan podatak ipak treba brinuti
zoi u italiji

zoi u italiji

Najveća senzacija Igara: Ova zemlja osvojila je prvu medalju u svojoj povijesti
VELIKA PRILIKA

VELIKA PRILIKA

Tudor ne dolazi graditi, nego gasiti požar u Londonu

najpopularnije

Još vijesti