Tin Srbić odličan u kvalifikacijama; Hrvatskoj se smiješ nova velika medalja u gimnastici

Najbolji hrvatski gimnastičar Tin Srbić, osvajač svjetskog zlata na preči 2017. godine, trećim mjestom današnjih kvalifikacija plasirao se u finale Europskog prvenstva u poljskom Szczecinu.

Tin Srbić u današnjim je kvalifikacijama za svoju vježbu ocjenjen s visokih 14.500 bodova. Prvo mjesto zauzeo je ruski gimnastičar Artur Dalaloyan (14.666), dok je drugoplasirani bio aktualni svjetski prvak, Nizozemac Epke Zonderland (14.533).

'Stvarno sam jako zadovoljan, jer nisam nikad bio u finalu Europskog prvenstva. Imao sam veću tremu nego što ju inače imam u kvalifikacijama. Još i taj žulj koji imam… Dosta sam razmišljao o njemu jer me stvarno dosta bolilo. Razmišljao sam hoće mi to smetati. Iskreno, kad sam krenuo u vježbu i kad sam prvi let odradio kako treba, onda sam znao da će i do kraja ići dobro. Odradio sam jako dobru vježbu i jako sam zadovoljan. Jako se dobro osjećam i u finalu ću još i više pojačati vježbu. Vjerujem da će bit dobro', zadovoljan je nakon kvalifikacija bio Tin.