Thomas Tuchel otkrio što ga je tištilo uoči finala protiv Cityja, ali i zašto je s Chelseajem uspio osvojiti Ligu prvaka, a s PSG-om ne

Thomas Tuchel, koji je s Chelseaom osvojio naslov pobjednika Lige prvaka nakon što je u subotu u finalu sa 1:0 svladao Manchester City, kazao je kako je vjerovao u svoje igrače iako su znali da nisu favoriti.

'To je najvažnija utakmica u Europi, izuzetno finale i pobijedili smo, to je nevjerojatno. Jako sam ponosan, ali bio sam ponosan i prije jer imam svako povjerenje u ovu momčad, to je vrlo, vrlo jaka grupa igrača. Znali smo da nismo favorit, ali smo jako jaka grupa igrača, zajedno smo i sve je moguće. Uradili smo to dva puta (pobijedili City) u prvenstvu, u kupu i sada treći put', kazao je Tuchel nakon trijumfa svoje momčadi.