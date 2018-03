'Teško mi je palo ono što se dogodilo Slavenu Biliću'

Slaven Bilić imao je velike planove s West Hamom, ali ta engleska avantura završila je otkazom. Razočarali su i grači, a jedan od njih Andre Ayew, govorio je tim danima dok ih je vodio hrvatski stručnjak

JE LI TO MOGUĆE?

No je li samo Bilić bio kriv za slabe rezultate 'čekićara. Doduše, hrvatski trener sam je birao i dovodio igrače, ali neka pojačanja su zakazala. Među njima je i ganski golgeter Andre Ayew koji, za razliku od nekih drugih, ne bježi i od vlastite odgovornosti.

'Nije bilo kontinuiteta, to je istina, ali ako pogledate brojke, zabio sam više od bilo kojeg drugog igrača West Hama u cijeloj 2017. godini u svim natjecanjima. No moram biti iskren, mogao sam dati više da sam bio zdrav, ali to je nogomet,' dodao je.

Inače, nakon Bilićevog odlazka, ni Ayew nije dugo preživio u West Hamu. Otišao je odmah u siječanjskom prijelaznom roku 2018. u Swansea City.