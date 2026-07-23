Teške optužbe: 'Cardoso Varela ima lažni identitet! Ne zove se tako i ima 22 godine!'

U portugalskim nogometnim krugovima, pa potom i na društvenim mrežama, pojavile su se tvrdnje prema kojima se Cardoso Varela (17) zapravo zove Petilson Carlos Matumbe Vihemba te da nema 17, nego 22 godine. Spominju se i navodne nepravilnosti povezane sa stjecanjem portugalskog državljanstva i sportskom dokumentacijom.

Priču je objavio profil Training Compensation, a portugalski sportski portal Record kontaktirao je Paula Teixeiru, koji stoji iza te stranice. On tvrdi da je informacije dobio od osobe koja je navodno ranije radila u angolskom klubu 1.º de Agosto, u vrijeme kada je ondje trebao igrati Varela.

'Poslao mi je staru fotografiju momčadi i pitao me znam li tko je taj igrač. Rekao sam da ne znam... Međutim, ta osoba iz angolskog kluba prenijela mi je ono što sam poslije napisao: da tog igrača nije poznavala kao Cardosa, već kao Petilsona', rekao je Teixeira.

Dodao je kako je pokušao provjeriti i dokumentaciju koja bi mogla potvrditi njegove tvrdnje.

'Imam svjedočenje, a proveo sam i vlastito istraživanje u Loja do Cidadao (administrativni centar u Portugalu za izdavanje državljanjstva), gdje se nalazi potvrda o njegovom portugalskom državljanstvu', kaže Teixieira i dodaje:

'Pogledajte, registriran je u FC Portu i nema nikakvu prethodnu povijest. Prema njegovoj sportskoj putovnici, karijera mu započinje tek u FC Portu.'

Međutim, sad je stigao i odgovor iz Porta. Record navodi da je kontaktirao Portugalski nogometni savez te da prema informacijama koje je dobio dokumentacija Cardosa Varele ne izaziva nikakve sumnje. Portugalski list također navodi da su podaci iz njegova rodnog lista iz Angole, uključujući datum rođenja, u skladu s dostupnim informacijama.

Na cijeli slučaj oglasio se i predsjednik Porta Andre Villas-Boas, koji je odlučno odbacio tvrdnje o spornom identitetu mladog nogometaša.

'Svi jako dobro znaju odakle dolaze te plaćene priče i na koji se način plasiraju kako bi dobile što veći doseg. Znamo točno odakle dolaze, osobito uzmemo li u obzir okolnosti odlaska Cardosa Varele i neprimjeren pritisak koji je, kroz lažna obećanja, vršen na mladog igrača i njegovu obitelj. U potpunosti smo na strani sportaša. Igrač je portugalski državljanin, posjeduje portugalsku putovnicu, nastupao je za portugalsku reprezentaciju i predstavljao FC Porto. Vrlo smo ponosni što smo ga vratili, osobito zbog tužne priče čija je već bio žrtva. Također podsjećam da je, prema sporazumu između igrača i njegova bivšeg zastupnika, ostalo nekoliko nepodmirenih računa povezanih sa školovanjem i obrazovanjem Cardosa Varele, a FC Porto preuzet će odgovornost za njihovo plaćanje. Zbog toga nismo ni najmanje zabrinuti', poručio je Villas-Boas.

Varela je prije dvije godine napustio Porto i preko hrvatskog niželigaša Dinama iz Odranskog Obreža stigao u zagrebački Dinamo. Za Modre je upisao 25 nastupa, a ovog se ljeta vratio u Porto bez odštete.

Dinamo je pritom zadržao pravo na 50 posto iznosa od eventualnog budućeg transfera mladog igrača, dok Porto može smanjiti taj udio na 25 posto aktiviranjem opcije otkupa vrijedne dva milijuna eura.

Cijeli slučaj dodatno je zanimljiv zbog činjenice da je Varela nedavno promijenio zastupnika. Nakon prekida suradnje s Andyjem Barom njegovu je karijeru preuzeo poznati agent Pini Zahavi.

Za sada, međutim, nema potvrde za najteže tvrdnje koje su se pojavile u javnosti. Portugalski savez i Porto stoje iza Vareline dokumentacije, dok je Record objavio da prema informacijama koje je dobio ne postoji razlog za sumnju u njegov identitet i dob. Bura oko mladog nogometaša tako je dobila novi nastavak, ali i dalje bez konačnog odgovora na pitanje koje je pokrenulo cijelu priču.