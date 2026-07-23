Sudjelovao je u sramotnoj tučnjavi nakon finala SP-a, a sada ga španjolski velikan prodaje u Brazil

Važno je, međutim, naglasiti da Almada nije završio na izlaznim vratima zbog incidenta nakon finala. Atletico ga je bio spreman prodati i prije Svjetskog prvenstva, nakon sezone u kojoj se nije uspio nametnuti Diegu Simeoneu .

Brazilski Globo piše da je Flamengo dobio pozitivan odgovor argentinskog reprezentativca te sada s Atleticom dogovara posljednje detalje velikog transfera.

🚨 AGORA! Thiago Almada é o novo reforço do Flamengo. O meia argentino assinará um vínculo de 3 temporadas com o Rubro-Negro. 🗞️ @Sebasrur 📸 Reprodução pic.twitter.com/PonA3fabl3

Bio je dio kaosa nakon finala

Španjolska je u finalu nakon produžetaka pobijedila Argentinu 1:0, ali nakon posljednjeg sučeva zvižduka najmanje se govorilo o nogometu.

Na terenu je izbila velika gužva u kojoj su sudjelovali brojni igrači obje reprezentacije. Almada se zajedno s Leandrom Paredesom našao u sukobu s Gavijem i Ericom Garcíom, a snimke naguravanja brzo su obišle svijet.

Incident je dodatno pojačao dojam potpunog argentinskog raspada nakon izgubljenog finala. Dio igrača okrenuo je leđa tijekom španjolske proslave, a nasilne scene potpuno su zasjenile završetak najveće utakmice turnira.

Dok se još raspravlja o mogućim posljedicama tog kaosa, Almada je donio važnu odluku o nastavku karijere.

Flamengo prestigao River Plate

Globo navodi da se 25-godišnjem Argentincu svidio Flamengov sportski projekt te da su njegovi predstavnici već postigli usmeni dogovor s brazilskim velikanom.

Flamengo i Atletico sada razgovaraju o konačnoj cijeni, rokovima i načinu plaćanja. Očekuje se da bi posao mogao biti zaključen za iznos veći od 20, ali manji od 28 milijuna eura.

Za Almadu je ozbiljno bio zainteresiran i River Plate. Argentinski velikan ponudio je 20 milijuna eura za 50 posto njegovih prava, a početkom srpnja pojavile su se informacije da je dogovor već postignut.

Flamengo je, međutim, ubrzao pregovore i ponudio Almadi bolje financijske i sportske uvjete. Brazilci žele posao zaključiti što prije kako se transfer ne bi pretvorio u višemjesečnu sapunicu.

Almada je prije Svjetskog prvenstva odbio ponude iz Rusije, Ukrajine i Saudijske Arabije jer je želio ostati u Europi. Budući da nije dobio zadovoljavajuću ponudu nekog europskog kluba, počeo je ozbiljno razmatrati povratak u Južnu Ameriku.

U Atleticu se nije uspio nametnuti

Argentinski veznjak stigao je u Atletico prošlog ljeta nakon što je igrao za Botafogo i Lyon. Potpisao je ugovor do 2030. godine, ali se tijekom prve sezone u Madridu nije uspio izboriti za važniju ulogu.

Odigrao je 40 utakmica, no samo 18 puta bio je u početnoj postavi. Postigao je četiri gola i dodao dvije asistencije, što nije bilo dovoljno da postane jedan od ključnih Simeoneovih igrača.

Atletico je zato još prije završetka Svjetskog prvenstva otvorio vrata njegovu odlasku. Klub sada želi vratiti što veći dio uloženog novca, a Flamengo se nametnuo kao najkonkretniji kupac.

Almada je u samo nekoliko dana prošao put od finala Svjetskog prvenstva i kaosa koji je obišao svijet do odluke koja bi mu mogla potpuno promijeniti karijeru. Njegov europski san nije završio onako kako je zamišljao, a novi početak sada ga, čini se, ponovno čeka u Brazilu.