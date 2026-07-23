Španjolski izbornik izdvojio jednog igrača: 'Posebno mi je drago zbog njega'

Četiri dana nakon velikog finala protiv Argentine, španjolski izbornik govorio je o putu do titule, emocijama, kritikama i ključnim trenucima finala.

Dolazak De la Fuentea pretvorio je redakciju AS-a u mjesto slavlja. Pehar je, očekivano, privukao najveću pažnju, ali izbornik je kroz nekoliko izjava još jednom pokazao zašto ga španjolska javnost sve više doživljava kao čovjeka koji je stvorio pobjedničku reprezentaciju bez velikih parola i nepotrebne drame.

'Jedan kolega već me tražio sljedeći trofej', rekao je De la Fuente uz osmijeh pa dodao: 'Patili smo, ali patnja uz rad i iluziju nije patnja.'

Posebno snažno govorio je o Ferranu Torresu, strijelcu pobjedničkog gola u finalu. Torres je često bio osporavan, ali je na kraju postao čovjek koji je Španjolskoj donio drugu svjetsku titulu.

'Pokušavam biti pravedan kada vidim kritike sa zlom namjerom. Život ti kasnije pruži prilike, zato mi je posebno drago zbog Ferrana. Njegova priča podsjeća me na Moratu. Na nepravdu je rekao: Evo me, tu sam', izjavio je De la Fuente.

Španjolski izbornik istaknuo je i atmosferu unutar momčadi, koju smatra jednim od temelja uspjeha: 'Suživot je bio fantastičan, to se događa s dobrim ljudima. Kada je Ferran zabio, osjetio sam nešto najbliže sreći. Kada sam podigao pehar, bio sam zadovoljan, ispunjen i ponosan. I sretan zbog zemlje', rekao je.

De la Fuente je do svjetskog naslova došao nakon dugog puta kroz sustav španjolskog saveza. Godinama je radio s mlađim kategorijama, osvajao europske naslove i olimpijske medalje te gradio generaciju koja je sada stigla do vrha svjetskog nogometa.

'Finale nisam morao ponovno gledati, ali osjećaj je bio da smo bili puno bolji. Prije četiri godine, kada sam zadnji put bio ovdje, nisam očekivao da ćemo doći do ovoga, ali put se gradi korak po korak. S onim što smo imali, znali smo da ćemo se boriti', poručio je.

Govorio je i o dramatičnom finalu protiv Argentine, koja je nakon isključenja Enza Fernándeza pokušala utakmicu odvesti prema jedanaestercima: 'Potpuno razumijem da su tražili penale, pogotovo nakon isključenja. Mi smo znali da moramo igrati svoju utakmicu. To sam rekao igračima: Igrajmo naše, jer su oni u svom nogometu bolji. Ne smijemo upasti u to', objasnio je De la Fuente.