Iza njega su sukobi, tučnjava sa suigračem i krah na SP-u, a sad je postao vođa Reala: Mourinho mu je dao ključeve momčadi

Madridski AS zato piše o 'Valverdeovu iskupljenju' . Iza njega su sukob s Xabijem Alonsom , fizički obračun s Aurelienom Tchouamenijem i teško razočaranje na Svjetskom prvenstvu, a pred njim prilika da pod Mourinhom ponovno postane igrač oko kojeg se gradi Realova vezna linija.

Na nogometnom planu Valverde je bio među rijetkim svijetlim točkama loše Realove sezone. Odigrao je 49 utakmica, postigao devet golova i upisao 13 asistencija, a njegov prvi hat-trick u profesionalnoj karijeri, protiv Manchester Cityja u osmini finala Lige prvaka, ostao je jedan od najupečatljivijih trenutaka sezone.

Ipak, dobre brojke nisu mogle prikriti sve probleme koji su ga pratili.

Od sukoba s Xabijem do obračuna u svlačionici

Problemi su počeli još na početku sezone, kada ga je Xabi Alonso u pokušaju prilagodbe sustava počeo koristiti na poziciji desnog beka. Valverde nikada nije skrivao da ne voli igrati na toj poziciji, premda je uvijek isticao da će učiniti sve što se od njega traži kako bi pomogao momčadi.

Situacija je eskalirala tijekom utakmice protiv Kairat Almatyja u Ligi prvaka. Kamere su ga snimile odvojenog od ostatka momčadi i bez zagrijavanja, nakon čega su se pojavile tvrdnje da je odbio ući u igru.

'Ne može se reći da sam odbio igrati', odgovorio je Valverde.

Nakon Xabijeva odlaska momčad je preuzeo Alvaro Arbeloa, vratio Urugvajca u vezni red i pomogao mu da ponovno pronađe najbolju formu. No frustracije zbog još jedne sezone bez trofeja ubrzo su eksplodirale unutar svlačionice.

AS navodi da su se Valverde i Tchouameni nakon incidenta na treningu sljedećeg dana fizički sukobili u Valdebebasu. Urugvajac je završio u bolnici s posjekotinom na glavi, a klub je, prema pisanju madridskog lista, obojicu kaznio s po 500 tisuća eura. Iz Reala su potom poručili da je slučaj zaključen, dok je Tchouameni potvrdio da su razgovarali i riješili nesuglasice.

Valverde ni na Svjetskom prvenstvu nije uspio pronaći mir. Urugvaj je razočarao i ispao već u skupini, a veznjak Reala burno je reagirao kada ga je Marcelo Bielsa u presudnoj utakmici zamijenio već u 55. minuti.

Mourinho mu povjerio središnju ulogu

Valverde se sada vratio u Madrid s kapetanskom vrpcom i trenerom koji jasno računa na njega. AS piše da ga Mourinho vidi kao jednu od ključnih figura svoje nove momčadi i središnju točku veznog reda.

Stil 28-godišnjeg Urugvajca - energija, brzina, agresivnost i sposobnost pokrivanja velikog prostora - savršeno odgovara nogometu koji portugalski trener želi graditi. Najveći izazov bit će ponovno uspostaviti odnos s Tchouamenijem jer će njih dvojica tijekom sezone morati provesti mnogo minuta zajedno u sredini terena.

Valverdeu bi trebala pomoći i nova pojačanja. Dolaskom Denzela Dumfriesa gotovo je nestala mogućnost da ponovno mora igrati na desnom beku, dok bi mu Bernardo Silva svojom kreativnošću mogao omogućiti više slobode za prodore i ulaske iz drugog plana.

Pred Valverdeom je možda i ključna sezona njegove karijere u Realu. Klub mu je vjerovao od prvog dana, a Toni Kroos mu je nakon odlaska simbolično prepustio svoje mjesto, broj i odgovornost u svlačionici.

Sada više nije dovoljno samo trčati, boriti se i popunjavati praznine. Kao novi kapetan mora pokazati autoritet i potvrditi da je turbulentna godina doista ostala iza njega. Mourinho mu je pružio novi početak - na Valverdeu je da ga pretvori u iskupljenje.