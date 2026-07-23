Hajduk bi 5. kolo trebao igrati u Splitu, a ne u Zagrebu: Čeka se samo odluka HNS-a

Utakmica petog kola SuperSport HNL-a između Lokomotive i Hajduka trebala bi se igrati u Splitu, a ne u Zagrebu, doznaje Dalmatinski portal.

Lokomotiva je prema trenutačnom rasporedu 29. kolovoza trebala ugostiti Hajduk, no zagrebački je klub zatražio zamjenu domaćinstva. Hajduk je prijedlog prihvatio, a sada se čeka još samo službena potvrda Hrvatskog nogometnog saveza.

Razlog promjene su radovi na novom stadionu u Kranjčevićevoj, dok će se istog vikenda na Maksimiru održati veliki koncert. Nakon njega bi, prema neslužbenim informacijama, trebala početi i zamjena travnjaka.

Bude li HNS odobrio zahtjev, Hajduk će tako u petom kolu ugostiti Lokomotivu na Poljudu, dok bi se drugi međusobni prvenstveni dvoboj igrao u Zagrebu.