baraž za sp

Talijani na mobitelima pratili dramu penala u Cardiffu: Pogledajte reakciju kad je BiH pobijedila

S.Č.

27.03.2026 u 02:22

Talijani
Talijani Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot Klix.ba
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Dok je Bosna i Hercegovina u Cardiffu prolazila kroz dramu jedanaesteraca, u Bergamu se odvijala druga scena - ona koja je dodatno zapalila nogometnu večer.

Talijanski reprezentativci, koji su nešto ranije svladali Sjevernu Irsku i izborili finale baraža, s mobitelima u rukama pratili su rasplet utakmice Wales - BiH. Svaki penal gledao se s napetošću, a kada je postalo jasno da Zmajevi idu dalje - uslijedila je reakcija.

I slavlje. OVDJE pogledajte video.

Bosna i Hercegovina je nakon 1:1 u regularnom dijelu i produžecima bila uspješnija s bijele točke i izborila veliko finale kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026.

Reakcija Talijana izazvala je pažnju - igrači su se veselili prolazu BiH, iako ostaje otvoreno pitanje je li riječ o sportskom respektu ili procjeni da ih čeka povoljniji protivnik.

Jedno je sigurno - finale je sada poznato.

Bosna i Hercegovina i Italija igrat će odlučujuću utakmicu za odlazak na Svjetsko prvenstvo u utorak u Zenici, s početkom u 20:45.

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
najpopularnije

Još vijesti