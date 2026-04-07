Talijani dobili novu 'pljusku'. Nije ni čudno, jer ovo što Brazilci nude Ancelottiju...

Nakon razočaravajućeg poraza u Zenici i propuštene prilike za plasman na Svjetsko prvenstvo, Talijani su krenuli u potragu za nasljendikom Gennara Gattusa. Velika želja bio je upravo Ancelotti, no sada je jasno da od tog scenarija neće biti ništa.

Iskusni strateg preuzeo je Brazil u svibnju prošle godine, a sada je postignut dogovor o nastavku suradnje sve do kraja Svjetskog prvenstva 2030.

Prema informacijama iz Brazila, sve je već usuglašeno i preostaje tek formalni potpis, kojim će Ancelotti postati i najplaćeniji izbornik u povijesti brazilske reprezentacije.

'Dogovorili smo sve detalje još prije nego što je Ancelotti napustio Brazil. Očekujemo da će potpisati ugovor čim se vrati', rekao je predsjednik Brazilske nogometne konfederacije Samir Xaud.

I sâm Ancelotti potvrdio je da nema prepreka:

'Nema nikakvih problema oko produženja ugovora ni s jedne strane.'

Od dolaska na klupu Brazila vodio je reprezentaciju u deset utakmica, uz učinak od pet pobjeda, dva remija i tri poraza, no te su utakmice služile kao priprema za ono najvažnije - Svjetsko prvenstvo. Posljednju je upisao protiv Hrvatske prošlog tjedna u Orlandu.

Brazil, koji na naslov svjetskog prvaka čeka još od 2002. godine, velike nade polaže upravo u Ancelottija. Najtrofejnija reprezentacija svijeta vjeruje da bi pod njegovim vodstvom ponovno mogla zasjesti na vrh.

Na Svjetskom prvenstvu 2026 Brazil će igrati u skupini C, zajedno s Marokom, Haitijem i Škotskom.

Prvu utakmicu igra 13. lipnja protiv Maroka, šest dana kasnije slijedi susret s Haitijem u Philadelphiji, dok će 24. lipnja u Miamiju igrati protiv Škotske.