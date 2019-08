Sviđa nam se u kakvom raspoloženju Stipe Miočić čeka okršaj protiv Daniela Cormiera

Američki MMA borac hrvatskih korijena Stipe Miočić (36) pokušat će vratiti teškaški pojas UFC-a protiv čovjeka od kojeg ga je upravo i izgubio - Daniela Cormiera

Stipe Miočić je spreman. Prošao je na treningu kroz sve greške koje je napravio u prvoj borbi protiv Daniela Cormiera, strategija je složena i sad odlazi u Anaheim ostvariti ono što mu je glavni cilj. Dokazati da je bolji borac od Cormiera.

Prije nego će službeno ući u 'Fight Week' unutar kojeg će odraditi revanš borbe protiv Daniela Cormiera, Stipe Miočić je za getUp, a prenosi Fightsite.hr, progovorio o tome što mu borba u Anaheimu znači i kako se osjeća sad kad je toliko malo vremena ostalo do nje. No, prisjetio se još jednom i 7. srpnja prošle godine.

'To nije bila dobra noć. Nije se odigralo onako kako sam htio, ali slušajte, 17. kolovoza bit će drugačije. To vam sa sigurnošću mogu reći. Pronašao me udarcem i pogodio, čak sam mislio da sam dobro. Bio sam pogađan puno jačim udarcima, ali ne na pravo mjesto', ispričao je Stipe da bi se okrenuo temi o kojoj mu je puno lakše pričati, revanšu:

'Ono što te ne ubije, to te ojača. Tako ja gledam na stvari. Motivira me, čini me gladnijim. Želim taj pojas nazad. Ma, zapravo nije stvar u pojasu. Znam da sam bolji borac od njega'.

Još je nešto dodao o tome što je promijenio u pripremama i kako vidi ishod borbe.

'Popravljao sam neke sitnice i radio na slabostima koje mi je Cormier razotkrio. No, puno je stvari koje mogu i koje ću napraviti drugačije. Naravno da vam to ne mogu reći, cijela strategija je spremna. Kraj borbe vidim tako da je pojas oko mog struka', završio je Stipe koji nema puno toga za reći. Govorit će tamo gdje mu je najdraže, u 'kavezu'.