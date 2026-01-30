'Svi smo bili skeptični kad je Sigurdsson postao izbornik'

Hrvatska je u drugom krugu EP-a nanizala četiri pobjede i plasirala se u polufinale Europskog rukometnog prvenstva, a novi je uspjeh komentirao naš rukometni trener Vladimir Canjuga .

Izbornik Dagur Sigurdsson je prošle godine naše rukometaše odveo do svjetskog srebra, sad je ponovno u borbi za medalju. Važno je to jer na medalju s EP-a čekamo šest godina, a jedino zlato koje nam nedostaje baš je s Europskih prvenstava.

'Svi mi treneri bili smo možda skeptični kada je Dagur postao izbornik. Bilo je puno dvojbi jer se nije imalo povjerenja u naše trenere, ali pokazalo se kao izvanredan potez jer je uveo jednu specifičnost u naš trenerski posao', otkrio je Canjuga u razgovoru za SportKlub pa dodao:

'Mi smo više-manje slični profili koji su se mijenjali po izborničkim funkcijama. Sjetimo se Line Červara i pokojnog Kljaića jer je sve bilo nabrijano. Dagur je uveo mirnoću, koja dečkima očito odgovara. Savez je očito pogodio s njegovim dovođenjem.'

Ovo je ovi veliki uspjeh za hrvatski rukomet.

'Zaista moramo čestitati svim igračima, stručnom stožeru i našem savezu', rekao je Canjuga i zaključio:

'Moramo biti sretni jer polufinale je bilo drugi cilj, a prvi je bio proći skupinu. Vjerujem da će s Njemačkom biti drugačije, nego ove dvije pripremne. Držimo palčeve za pobjedu i plasman u finale. Ako se to ne dogodi, vjerojatno nas čeka Island za broncu. Bilo kakva medalja je veliki uspjeh, ali mogu reći da je ovo isto veliko. U polufinalu smo poslije dugo vremena što se Eura tiče i to je veliki plus za naš sport, a pogotovo rukomet.'