'Svi smo bili skeptični kad je Sigurdsson postao izbornik'

bilo je puno dvojbi...

  • I.Ž.
  • Zadnja izmjena 30.01.2026 08:20
  • Objavljeno 30.01.2026 u 08:11
Dagur Sigurdsson Hrvatska rukomet
Dagur Sigurdsson Hrvatska rukomet Izvor: EPA / Autor: JOHAN NILSSON
Bionic
Reading

Hrvatski rukometaši su pod vodstvom izbornika Dagura Sigurdssona izborili plasman u polufinale EP-a gdje će danas od 17.45 sati (RTL) igrati protiv Njemačke. Zanimljiv detalj o islandskom stručnjaku otkrio je naš proslavljeni rukometni trener Vladimir Canjuga

Hrvatska je u drugom krugu EP-a nanizala četiri pobjede i plasirala se u polufinale Europskog rukometnog prvenstva, a novi je uspjeh komentirao naš rukometni trener Vladimir Canjuga.

Izbornik Dagur Sigurdsson je prošle godine naše rukometaše odveo do svjetskog srebra, sad je ponovno u borbi za medalju. Važno je to jer na medalju s EP-a čekamo šest godina, a jedino zlato koje nam nedostaje baš je s Europskih prvenstava.

'Svi mi treneri bili smo možda skeptični kada je Dagur postao izbornik. Bilo je puno dvojbi jer se nije imalo povjerenja u naše trenere, ali pokazalo se kao izvanredan potez jer je uveo jednu specifičnost u naš trenerski posao', otkrio je Canjuga u razgovoru za SportKlub pa dodao:

'Mi smo više-manje slični profili koji su se mijenjali po izborničkim funkcijama. Sjetimo se Line Červara i pokojnog Kljaića jer je sve bilo nabrijano. Dagur je uveo mirnoću, koja dečkima očito odgovara. Savez je očito pogodio s njegovim dovođenjem.'

Ovo je ovi veliki uspjeh za hrvatski rukomet.

'Zaista moramo čestitati svim igračima, stručnom stožeru i našem savezu', rekao je Canjuga i zaključio:

'Moramo biti sretni jer polufinale je bilo drugi cilj, a prvi je bio proći skupinu. Vjerujem da će s Njemačkom biti drugačije, nego ove dvije pripremne. Držimo palčeve za pobjedu i plasman u finale. Ako se to ne dogodi, vjerojatno nas čeka Island za broncu. Bilo kakva medalja je veliki uspjeh, ali mogu reći da je ovo isto veliko. U polufinalu smo poslije dugo vremena što se Eura tiče i to je veliki plus za naš sport, a pogotovo rukomet.'

tportal
