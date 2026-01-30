Njemački komentator stao uz Dagura Sigurdssona: Evo što je poručio

Njemački komentator stao uz Dagura Sigurdssona: Evo što je poručio

Dagur Sigurdsson
Dagur Sigurdsson Izvor: EPA / Autor: Bo Amstrup/EPA
Burna konferencija Dagura Sigurdssona, na kojoj je otvoreno prozvao rukometne moćnike zbog rasporeda, tretmana i uvjeta na Europskom prvenstvu, i dalje odjekuje rukometnom Europom.

Hrvatski izbornik jasno je poručio da ovakav sustav nije pravedan, a njegovi istupi sve više dobivaju podršku iz inozemstva.

Hrvatski rukometaši već danima upozoravaju na zgusnut raspored, nedovoljno vremena za oporavak, ali i na probleme s tretmanom izvan terena, uključujući organizaciju i prehranu. Sve je kulminiralo žestokom i emotivnom pressicom na kojoj Sigurdsson nije birao riječi, jasno poručivši da se zdravlje igrača i sportska jednakost guraju u drugi plan.

Njegove riječi sada brane i ljudi koji nemaju nikakav interes stati na hrvatsku stranu. Njemački komentator Sebastian Munlenhof osvrnuo se na Sigurdssonov istup i dao mu otvorenu podršku.

‘Vrlo jasne riječi Dagura Sigurdssona o rasporedu na Europskom prvenstvu. O njegovim se riječima može raspravljati, ali u samoj suštini mogu se samo složiti s njim. Tamo se mora osigurati više pravednosti’, poručio je Munlenhof.

Iako su Hrvati bili najglasniji, sve je jasnije da nezadovoljstvo nije izolirano i da se pitanje pravednosti natjecanja otvara na razini cijelog prvenstva. Hrvatska je, uz borbu na terenu, tako postala i glas onih koji smatraju da Europsko prvenstvo mora ponuditi jednake uvjete svima, bez obzira na ime, status ili tržište.

Njemački komentator stao uz Dagura Sigurdssona: Evo što je poručio
Oglasio se hrvatski rukometaš: Dosta više!
Bild uoči utakmice s Hrvatskom objavio najbolju momčad Eura. U njoj nema nijednog Hrvata

