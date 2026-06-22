Svi pričaju o Yamalu, a Zlatan je izdvojio drugog igrača: 'Jesmo li gledali istu utakmicu?'

Španjolska je u drugom kolu SP-a uvjerljivo svladala Saudijsku Arabiju 4:0 i vratila se nakon razočaravajućeg remija s Kapverdima. Yamal je zabio svoj prvi pogodak na Svjetskom prvenstvu i, očekivano, privukao ogroman dio pažnje. No Ibrahimoviću je u cijeloj priči zasmetalo nešto drugo: Koliko se lako sav fokus prebaci na najatraktivnije ime, čak i onda kada utakmicu jednako snažno, možda i konkretnije, obilježi netko drugi.

Zlatan skrenuo pažnju na igrača koji radi ono što se ne vidi u viralnim klipovima

Prema navodima koji su se proširili nakon španjolske pobjede, Ibrahimović je posebno istaknuo Mikela Oyarzabala. Napadač Real Sociedada protiv Saudijske Arabije odigrao je veliku utakmicu, zabio dva gola i upisao asistenciju, ali je unatoč tome ostao u sjeni priče o Yamalu.

'Gledao sam Španjolsku i nakon utakmice svi pričaju o Lamineu Yamalu. Jesmo li gledali istu utakmicu?', poručio je Ibrahimović, pa objasnio što ga najviše smeta u današnjem nogometnom narativu.

Po Zlatanovu shvaćanju igre, Oyarzabal je radio ono što se često ne vidi u najkraćim isječcima: Utrčavao je u prostor, odvlačio braniče, otvarao suigrače, pritiskao zadnju liniju i odrađivao posao bez kojeg ni najtalentiraniji pojedinci ne mogu izgledati toliko dobro.

Upravo je to, smatra Ibrahimović, problem modernog nogometa. Publika i mediji sve češće traže jedan kadar, jedan dribling i jedno lice oko kojeg će izgraditi priču, dok igrači koji nose strukturu momčadi ostaju u drugom planu.

Yamal je čudo, ali Španjolska nije samo Yamal

Ibrahimović pritom nije umanjio Yamalov talent. Naprotiv, mladi Barcelonin dragulj već je pokazao da može biti igrač koji mijenja ritam utakmice jednim dodirom. No Zlatanova poanta nije bila napad na Yamala, nego kritika načina na koji se danas proizvode nogometne zvijezde.

'Lamine je fantastičan talent, ali ne igra se sve oko njega. To je istina koju mnogi ne žele priznati', poruka je koja najbolje sažima njegov stav.

U prijevodu: Yamal jest budućnost nogometa, ali nogomet nije samo spektakl za društvene mreže. Španjolska može imati tinejdžersku senzaciju na krilu, ali jednako joj trebaju igrači poput Oyarzabala - oni koji rade tiho, pametno i korisno, često bez velikog statističkog glamura, ali s ogromnim utjecajem na utakmicu.

Zlatan je, kao i toliko puta u karijeri, pogodio živac moderne igre. Jer dok se nogomet sve više gleda kroz viralne isječke, algoritme i nagle sudove, njegova poruka podsjeća na nešto jednostavno: Najvažniji igrač utakmice nije uvijek onaj o kojem se najviše priča.