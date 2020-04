Talijanski ministar sporta Vincenzo Spadafora izjavio je kako bi 4. svibanj mogao biti datum za ponovni početak sportskih aktivnosti u Italiji, tvrdi agencija ANSA

'Produžili smo restriktivne mjere do 3. svibnja. Bila je to teška odluka, ali za nju preuzimam odgovornost. No, postoje ohrabrujući znaci od strane epidemiologa. Mjere koje je vlada odredila djeluju. Primjer smo ostalim zemljama kako zaštiti zdravlje svojih građana i ne možemo to tek tako odbaciti', rekao je talijanski premijer Giuseppe Conte i dodao:

'Nadamo se da ćemo nakon 3. svibnja lagano početi iznova. Moramo međutim poštovati pravila i održavati socijalnu distancu.'

Italija je jedna od najpogođenijih država u pandemiji u kojoj je umrlo 18.849 osoba, no po zadnjim podacima brojke zaraženih i umrlih se smanjuju.

Sva su sportska natjecanja, logično, obustavljena. No, ova je izjava tračak nade te je većina klubova Serie A pozvala svoje strance da se nakon Uskrsa vrate u Italiju. Nakon što prođu dvotjednu samoizolaciju, ako se pokaže da nisu pozitivni na koronavirus, klubovi bi mogli započeti sa selektivnim treninzima u manjim grupama igrača.

Neke vrlo optimistične prognoze govore kako bi sredinom svibnja možda mogao startati nastavak Serie A, no najvjerojatnije bez gledatelja na stadionima. Realnost je ipak drugačija, početak lipnja najvjerojatniji je za povratak na travnate terena, a prvenstvo bi se igralo 'ubrzanim ritmom' i moralo bi se uskladiti s mogućim terminima završnica Lige prvaka i Europske lige...