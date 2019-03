Subašić objasnio Francuzima zašto je odlučio reći zbogom hrvatskoj reprezentaciji

Danijel Subašić u intervjuu za francuski L'Equipe prisjetio se finala Svjetskog prvenstva u Rusiji i čestitao Francuzima na tituli te naglasio da je taj trenutak za njega bio idealan za oproštaj od reprezentacije...

Na Svjetskom prvenstvu na kojem je Hrvatska osvojila srebro bio je jedan od junaka, obranivši ključne penale u raspucavanju protiv Danske i Rusije, a u finalu možda nije imao svoj dan protiv Francuza, no danas ne žali za tom utakmicom.

'Bilo mi je teško, ali Francuska je zaslužila pobijediti i čestitam im. Sretan sam zbog Francuza i što sam došao ovdje igrati nogomet,' izjavio je za dnevnik L'Equipe Danijel Subašić koji već osam godina nastupa za momčad iz Kneževine.

Subašić se nakon povijesnog uspjeha odlučio umiroviti i ne žali zbog toga.

'Ostvario sam svoj san igranjem na Svjetskom prvenstvu kao prvotimac. Bio je to idealan trenutak za reći zbogom. Dodatni san bio je igrati to finale protiv Francuske u kojoj poznajem pola igrača i izbornika. To je najljepša uspomena moje karijere,' naglasio je odlični vratar rodom iz Zadra koji je ove sezone muku mučio s ozljedom zadnje lože, no nakon što se oporavio i vratio među vratnice Monaco je proigrao i pobjegao iz opasne zone pa ga možemo očekivati u udarnoj momčadi ovog uglednog kluba i u budućnosti...