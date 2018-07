Što se to dogodilo na poluvremenu u Dinamovoj svlačionici? Ovo je trener Bjelica tada poručio igračima...

Dinamo je u Izraelu odigrao 2:2 te se zahvaljujući pobjedi od 5:0 na Maksimiru plasirao u treće pretkolo Lige prvaka, a uzvratni susret prokomentirao je trener 'modrih' Nenad Bjelica

Strateg hrvatskog prvaka dao je svoje viđenje europskog dvoboja poslije kojeg je Dinamo nastavio put koji ga može odvesti i do Lige prvaka.

Što se u poluvremenu dogodilo u svlačionici, što ste rekli igračima?

'Neka to ostane između nas. To su naše stvari. Ali, rekao sam im da imam puno povjerenja u njih i da sam siguran da prolazimo jer smo momčad s karakterom i puno kvalitete, kao i to da sam ponosan na njih,' iznenadio je svoj izjavom Bjelica te dodao:

'Niti jednog trenutka nisam sumnjao u svoju momčad, niti nakon 2:0 niti na poluvremenu. Bio sam uvjeren da možemo puno bolje. Rekao sam im što moraju popraviti da bi bili konkurentni. To smo napravili u drugom dijelu i zato idemo dalje.'