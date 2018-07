Predstavljamo HT Prvu ligu; evo tko su favoriti i zašto očekujemo da će ovo biti dosad najbolje hrvatsko prvenstvo

Iza nas je Svjetsko prvenstvo u Rusiji, na kojem je naša reprezentacija stigla do najvećeg uspjeha u povijesti, srebra, a hrvatski ljubitelji 'najvažnije sporedne stvari na svijetu' polako se okreću 28. izdanju domaćeg prvenstva koje je krenulo ovoga vikenda i u kojem bi trebali zamijetiti pozitivne promjene. Deset prvoligaša u nova iskušenja ulazi s različitim ambicijama, a mi im možemo samo poželjeti što više gledatelja, sponzora (novca), bolju infrastrukturu, više navijača i što manje ozljeda

A možda tako kapne i koji strani sponzor te privatni investitor. Šanse za to uopće nisu male - ako ih je dobio Osijek ili prije Rijeka, zašto ne bi nakon buma repke i nekom drugom svanulo sunce. No, ponavljamo, najvažnije od svega je da imamo stabilnu ligu, lišenu financijskih minusa, pa će nogometaši dobiti priliku da samo razmišljaju o lopti, a ne o goloj egzistenciji, odnosno neplaćenim računima za režije i stanarinu ili neplaćenim dugovanjima prema državi.

Dinamo je branitelj naslova, financijski najmoćniji, a po kadru i najkvalitetniji. 'Modri' su imali odlaske poput Sose, Ćorića i Soudanija (zaradili 15 milijuna eura), ali dojam je da hrvatski prvak nije ništa slabiji. Ukoliko ne bude novih transfera, s pravom imaju najviše moguće ambicije na svim frontama. Od ranije su u svlačionici Livaković, Zagorac, Perić, Benković, Rrahmani, Stojanović, Ademi, Moro, Gojak, Olmo, Fiolić, Hajrović, Budimir, Hodžić, a stigla su i pojačanja koja bi to uistinu mogla biti, poput Menala, Šituma, Majera, Leovca, Dilavera, Theopile-Catherinea, Majera, Šunjića... Momčad za prvaka, ali čak i za dobar rezultat u Europi. Samo da to trener Nenad Bjelica posloži na pravi način.

Hajduk iza sebe ima veliku navijačku vojsku, odgovornu upravu koja je posložila financijsku strukturu kluba, jako dobrog trenera Željka Kopića i vrlo dobar kadar, ali splitski prvoligaš suočen je s pritiskom osvajanja domaćeg trofeja koji se toliko čeka. I to unosi nemir na Poljud, ponekad i razdor, a stalni sukobi s HNS-om pridonose toj situaciji, što utječe i na same nogometaše. Vidjet ćemo kako će se sve razvijati jer u Dalmaciji je dovoljno nekoliko pobjeda zaredom da cijeli grad padne u euforiju, ali isto tako i porazi u nizu mogu gurnuti klub u crnu rupu. Po imenima u svlačionici Hajduk se može uhvatiti u koštac za sam vrh – Posavec, Nižić, Lopez, Ismajli, Memolla, Filip, Fomitschow, Tudor, Radošević, Juranović, T. Bašić, Barry, Caktaš, Said, Futacs, Ivanovski... Navijači s pravom očekuju titule. Podsjećamo, Hajduk je i jedini i klub iz Dalmacije (a čak ih je pet iz Zagreba i okolice) pa ponekad stvarno to na karti Hrvatske izgleda kao da je 'sam protiv svih'.