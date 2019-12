Stipe Miočić pristao na novi epski okršaj; prvi čovjek UFC-a Dana White potvrdio 'bombu'

Čini se da ćemo ponovno u Octagonu gledati veliki teškaški okršaj između Stipe Miočića i Daniela Cormiera

Vijest koju su s nestrpljenjem iščekivali fanovi ovih elitnih MMA boraca potvrdio je sam Dana White.

'To je borba na koju čekamo. Stipe je još uvijek ozlijeđen, on je primio dosta štete u posljednjoj borbi s Cormierom. Čekamo da se Stipe oporavi, ali mogu reći da su obojica pristali na tu borbu', otkrio je predsjednik UFC-a gostujući na 'The Rich Eisen Showu', ali nije iznosio nikakve dodatne detalje o planovima koji uključuju informacije o mjestu i datumu meča.