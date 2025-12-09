Štimac nije mogao šutjeti, pa prekinuo pripreme za utakmicu s Rakowom i odgovorio...

Domaćini su pveli preko Bilbije u 11. minuti, ali veselje su im pokvarili gosti golom Milak u 85., odnosno svega nekoliko minuta prije kraja.

I vjerojatno je na račun Plemića, na čijoj klupi sjedi Igor Štimac stiglo negativnih komentara, na što je reagirao bivši hrvatski reprezentativac, potom i izbornik.

Vidim jako malo je trebalo da se uznemire duhovi dušebrižnika koji su jedva dočekali priliku kako bi počeli sa prozivanjem svakoga i svačega.

Evo što je Štimac napisao na svom FB profilu:

Uzeću zato malu pauzu od gledanja Rakowa (op.a. utakmica se igra u gosima, u četvrtak 11. prosinca od 21 sat) i obratiti se svima vama koji dobronamjerno i zlonamjerno pratite naš HRVATSKI ŠPORTSKI KLUB ZRINJSKI. I neću spominjati umor, ozljede i viroze…

Analiza ostvarenog od naše prve utakmice protiv islandskog Briedablika 7. kolovoza pa sve do utakmice sa Veležom 7. prosinca, dakle za razdoblje od 4 mjeseca ili ukupno 120 dana rada sa mojim Plemićima izgleda ovako:

Odigrali smo sve skupa 26 utakmica u 120 dana, dakle u prosjeku jednu utakmicu svakih 4.5 dana , u kojem vremenu smo imali samo jednu priliku osvjeziti momcad tijekom reprezentativne stanke, dok smo u ostala 2 termina reprezentativnih okupljanja odigravali zaostale utakmice.

Padali su redom Sarajevo, Borac, Željo, Velež, nakon 10 punih godina i Široki na Pecari, Lincoln, Hacken… i svi su padali uz nepoštednu borbu, htijenje , zanos i kvalitetnu igru naših igrača.

Kao i u svakom sportu bilo je i nekoliko slabijih dana, što je sasvim uobičajeno s obzirom na ritam koji nas prati, jer ipak valja priznati kako mnogi od naših igrača nikada nisu osjetili kakav i koliki je to napor.

Uza sve to od svih klubova u ligi dajemo najveću minutažu našim mladim igračima čvrsto uvjereni kako vrijeme radi za njih i kako će s vremenom samo rasti zajedno sa klubom.

U 26 odigranih utakmica ostvarili smo:

15 pobjeda ( BRIEDABLIK, LINCOLN, HACKEN , 1 u BiH kup, 11 u prvenstvu )

6 neriješenih ( Utrecht i Briedablik u razigravanju za euro ligu i 4 u prvenstvu )

5 poraza ( UTRECH u razigravanju, MAINZ i DINAMO KIEV u konf. ligi, te 2 u domaćem natjecanju ).

Plasmanom u konferencijsku ligu zaradili smo našem klubu preko 6.000.000 eura svojim nastupima, a sa trenutnih 6 osvojenih bodova u pobjedama protiv Lincolna i Hackena imamo vrlo realne šanse za ostvarenje povijesnog uspijeha i plasmana u eliminacijsku fazu natjecanja u konferencijskoj ligi.

U prvenstvu smo čvrsto na 2. poziciji sa samo 3 boda zaostatka za Borcem koji nema opterećenje igranja u europskom natjecanju, a koji je ispao i u domaćem kupu od našeg Kruševa.

Imamo i 11 bodova prednosti i utakmicu manje u odnosu na trećeplasirano Sarajevo.

Momčad smo sa najmanje primljenih golova u prvenstvu, samo 10 u 17 utakmica i druga najefikasnija momčad lige.

Osvojili smo ukupno 73 posto mogućih bodova u ligi, dok klubovi iz HR koji sudjeluju u grupnoj fazi evropskih natjecanja poput Dinama i Rijeke drže prvo mjesto sa 67 posto osvojenih bodova ( Dinamo ) , a Rijeka je tek 6. sa 43 posto osvojenih bodova.

Napoli i Arsenal su prvi u Italiji i Engleskoj sa 73 posto osvojenih bodova, Lens u Francuskoj sa 75 posto.

I nitko, ama baš nitko 'našem' Zrinjskom nije pomogao u ovim ostvarenjima osim nas samih ( igrača, djelatnika kluba i uprave ) svojim vrijednim radom i vjerom u ono što radimo, te naših vjernih navijača , naših Ultrasa i onih drugih koji uvijek dolaze na stadion bez obzira kakvo je vrijeme i koji je protivnik.

A ima ih puno koji nam zapinju nogu, gdje god i kako god stignu…

Zrinjski Do Smrti