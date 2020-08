Stigao novi veliki šok za Lionela Messija; Argentinac može otići iz Barcelone samo ako netko za njega da 700 milijuna eura

Iako je u ugovoru imao klauzulu koja mu jamči odlazak iz kluba bez odštete, ona je istekla i sada ne može otići besplatno barem još godinu dana

Jedan od najboljih nogometaša u povijesti i najveća zvijezda i kapetan Barcelone, Lionel Messi, čelnike kluba je prije nekoliko dana obavijestio da želi odmah otići. U klub je stigao burofax, usluga slična faksu koja jamči sigurnu komunikaciju i rasprostranjena je u Španjolskoj.

Messi je upravo putem te usluge klub obavijestio kako želi raskinuti ugovor i pozvao se na klauzulu broj 24 u svojem ugovoru. Prema spomenutoj klauzuli, Messi može napustiti klub potpuno besplatno nakon predzadnje sezone ugovora, a to je ovoga ljeta.

Problem je nastao u tome što klauzula navodno traje do 10. lipnja do kada inače traje sezona, no kako je sve pomaknuto zbog koronavirusa, ona se odužila i završila je tek prije nekoliko tjedana. Barcelona se slijepo držala datuma 10.6., dok je Messi smatrao da bi klauzula trebala također biti produljena zbog situacije s koronavirusom.