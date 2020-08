Lionel Messi ima novi klub! Senzacionalna vijest živjela je nekoliko minuta, a sada se na posao bacila policija

Brazilski klub Cruzeiro na službenoj internetskoj stranici objavio je kako je potpisao Lionela Messija, ali uskoro se ispostavilo da je riječ o hakerskom napadu i da je vijest lažna

Lionel Messi ima novi klub! Bio je to nekoliko minuta Cruzeiro, posrnuli brazilski velikan koji se trenutačno natječe u Serie B. Naravno, većina je odmah posumnjala u istinitost te informacije, a uskoro su se oglasili i čelnici brazilskog drugoligaša koji su potvrdili da se na njihovoj web stranici objavio hakerski napad, da ta vijest nije istinita, te da je pokrenuta istraga kako bi se pronašao šaljivac.

'Jako sam sretan što sam ovdje s Cruzeirom. Velika mi je čast biti dio momčadi Endersona Moreire. Vidimo se uskoro, navijači Foxesa. Jedva čekam zaigrati na stadionu Mineirao', lažna je Messijeva izjava.

No to nije bilo sve! Naime, haker je u svoj tekst nadometnuo i da Cruzeiro pregovara s Juventusom kako bi doveo Cristiana Ronalda. Portugalac i Argentinac u istom klubu, kakva bi to bila senzacija, ali tako nešto je ipak moguće samo u navijačkim snovima...