Stanišić asistirao Kaneu, zamijenilo ga hrvatsko čudo od djeteta. Evo tko je on

S. M.

18.03.2026 u 22:54

Filip Pavić
Filip Pavić Izvor: Profimedia / Autor: Marco Steinbrenner / DeFodi Images / Profimedia
Strašni Bayern je i u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka deklasirao Atalantu 4:1.

Nakon 6:1 u Bergamu, Bayern je u uzvratu pregazio Atalantu 4:0 dvama golovima Harryja Kanea u 25. i 54. te Lennarta Karla u 56. i Luisa Diaza u 70. minuti dok je strijelac za Atalantu bio Samardžić u 46. minuti. Bayern će u četvrtfinalu igrati protiv Reala.

Kaneu je za drugi gol asistirao Josip Stanišić kojega je u 72. minuti zamijenio Filip Pavić. Čudesni 16-godišnji Nijemac hrvatskih korijena tako je upisao debi za prvu momčad Bayerna, a pred njim je, pišu njemački mediji, velika budućnost.

Pavić je 16 godina napunio 19. siječnja, a dosad je igrao za njemačke U-15 i U-16 reprezentacije te za juniorsku momčad Bayerna. O talentiranom mladom braniču, koji može igrati i stopera i desnog beka, pisalo se i u kontekstu hrvatske reprezentacije.

Dapače, izbornik U-15 reprezentacije Sreten Ćuk ga je pozvao prošle godine pa se pisalo da Bayern i njemački nogometni savez vrše pritisak na igrača i njegovu obitelj da igra za Njemačku.

Pavićevi roditelji su Hrvati, on je rođen u Njemačkoj, ali je Nacional prošle godine pisao da su mu prijetili izbacivanjem iz Bayerna ako prihvati poziv HNS-a.

Kako će se ta situacija rasplesti tek ćemo vidjeti, ali činjenica je da Bayern ima velikog, velikog talenta.

preporučujemo

Pobijedio Atletico, ali ispao iz Lige prvaka: Evo što je rekao Igor Tudor
liga prvaka

liga prvaka

Tudor i nakon pobjede na udaru legende Spursa: 'To je bilo nepotrebno'

