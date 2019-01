Srebrni hrvatski reprezentativac otkrio: Da, ponuda Manchester Uniteda bila je na stolu...

Pričalo se i nagađalo, čekao se prvi Hrvat u Manchester Unitedu, ali čini se da za sada - barem ne u aktualnom zimskom prijelaznom roku - do toga neće doći. No, Ivan Perišić sada je priznao koliko je zapravo blizu bio do odlaska na kultni Old Trafford

Ivan Perišić (29) u milanski je Inter stigao u ljeto 2015. godine iz Wolfsburga za 16 milijuna eura. U protekle je četiri sezone postao jedan on nezamjenjivih prvotimaca 'nerazzurra', a cijena mu se utrostručila nakon što je s Hrvatskom na SP-u u Rusiji osvojio srebrnu medalju.

Baš je ljeto 2018. godine bilo posebno napeto jer su za Perišića sa svih strana stizale ponude. Najprimamljivija je bila ona Manchester Uniteda, Jose Mourinho žarko je želio Perišića učiniti prvim Hrvatom koji će odjenuti dres Uniteda. Do sada su sve priče oko njegovog eventualnog odlaska na Old Trafford bile neslužbene, ali sada je sam Ivan Perišić u razgovoru za nogometni magazin FourFourTwo otkrio detalje neostvarenog posla. 'Istina je, ponuda Manchester Uniteda bila je na stolu, a ja sam bio blizu napuštanja Intera. Odlučio sam ostati...', kazao je Perišić i pojasnio: 'Ustrajnost trenera Luciana Spallettija da me zadrži odradila je veliku ulogu. U nogometu se u ovakvim situacijama detalji pokazuju ključnima.' No, United je Interu za Perišića navodno nudio 50 milijuna eura, više nego trostruko od onoga koliko su ga Talijani svojedobno platili. A i sam Perišić bi u Manchesteru dobio bogatiji ugovor od aktualnog...