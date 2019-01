Zdravko Mamić vas više ne može iznenaditi? Hm, evo što misli o Aleksandru Vučiću...

Najpoznatiji bjegunac od hrvatskog pravosuđa - Zdravko Mamić - utočište je pronašao u BiH. Iz susjedstva se i dalje svako malo oglasi, tek toliko da ga javnost ne zaboravi. U razgovoru za srpske medije ponovno je 'briljirao'

Zdravko Mamić osuđen je na šest i pol godina zatvora, no za sada se 'spasio' bijegom u BiH. I dalje je 'aktivan', no utjecaj u hrvatskom nogometu pomalo mu kopni, pa Zdravko svako malo svojim medijskim istupima 'zatalasa' atmosferu.

'Znam da je Vučić u nekoliko službenih posjeta s hrvatskim delegacijama ili pojedincima u Zagrebu i Vukovaru pitao za mene i hvalio moj rad. To mi je veliki kompliment. On je poznati navijač Crvene zvezde i očigledno se dosta razumije u nogomet.'

'Na sav posao i obveze koje ima, primjećujem da Aleksandar Vučić veliku pažnju poklanja i sportu. A to što predsjednik države voli sport čudesno je bitno za jednu zemlju. Za sportaše je to najvažnije', kazao je Mamić te pojasnio:

'Sportaši su često glupi jer dozvoljavaju da se stvari odvijaju mimo njih. U svakom narodu na svijetu najviše ima baš sportaša. Tu spadaju oni koji igraju, oni koji se rekreiraju, to su veterani, ali i navijači, koji te sportaše prate i bodre. Oni bi trebali sebi birati predsjednika, lidera koji je sklon sportu. Da bi i njima bilo bolje. Da dobiju dobar zakon o sportu, organiziranu pomoć da sport može opstati, da funkcionira. Vidite da se uvijek u borbi za vlast, po pravilu, pojave vojni, kulturni, financijski, trgovački lobi, a uvijek im u toj borbi posluže sportaši, koji se jednostavno ne znaju organizirati', uvjeren je Zdravko koji napominje kako sport jednostavno ne može bez politike:

'Klubovi bez pomoći države, recimo, ne mogu izgraditi infrastrukturu. Zašto je problem za državu Srbiju ili Hrvatsku da sagradi 20 terena s tribinama od po pet do deset tisuća mjesta? Pa, to je najisplativiji posao na kugli zemaljskoj! To radi ozbiljan i normalan političar. Samo narod koji je sretan i koji je zdrav može biti i produktivan. Ne može depresivan i predebeli narod, koji boluje od raznih bolesti, ići naprijed. A sport je za to najbolje rješenje', zaključio je u razgovoru za Alo.rs Zdravko Mamić.