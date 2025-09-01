Problematični Francuz potpisao za Milan; sad ga Luka Modrić mora 'preodgojiti'

Adrien Rabiot (30) novi je veznjak Milana i suigrač Luke Modrića, potvrdio je talijanski velikan službenim priopćenjem
Francuski reprezentativac Adrien Rabiot (30) potpisao je trogodišnji ugovor s Milanom, do lipnja 2028. godine, a na San Siro stiže iz Marseillea.
Klub s Velodromea odlučio ga je otpisati nakon incidenta u svlačionici, gdje je došlo do fizičkog sukoba s mladim suigračem Jonathanom Roweom (21).
Iako je prošlu sezonu bio jedan od najboljih igrača Marseillea, spomeniti sukob značio je kraj njegove epizode u klubu. Čelnici francuskog velikaa odlučili su sankcionirati obojicu igrača, a Rabiot je ubrzo pronašao novu destinaciju – talijanskog velikana s kojim će dijeliti vezni red upravo s Lukom Modrićem.
'Milan s ponosom objavljuje potpisivanje ugovora s Adrienom Rabiotom iz Olympique Marseillea, koji je potpisao ugovor do kraja lipnja 2028. godine', naveo je Milan u priopćenju. Neslužbeno, Milan je Marseilleu za Rabiota platio 10 milijuna eura odštete.
Navijači Rossonera su skeptični, Rabiot je iskusan i sjajan veznjak, ali očigledno problematičnog ponašanja pa su neki komentirali kako ga Luka Modrić sad mora 'preodgojiti'.
Rabiot je u dosadašnjoj karijeri igrao za PSG (227 utakmica, 24 gola, 14 asistencija), pet je sezona proveo u Juventusu (212 utakmica, 22 gola, 16 asistencija), a prošle je za Marseille u 32 utakmice zabio 10 golova uz još šest asistencija.