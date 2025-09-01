studio shnl

Joško Jeličić se naklonio Dinamu: Da se ovo dogodilo nekom drugom, došlo bi do referenduma o odcjepljenju

I.Ž.

01.09.2025 u 21:26

NK Dinamo Joško Jeličić
NK Dinamo Joško Jeličić Izvor: Pixsell / Autor: Montaža: tportal.hr / Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL / Screenshot / MAXSport / MAXtv
Bionic
Reading

Spornu situaciju oko poništenog gola s utakmice Varaždina i Dinama (2:2) u emisiji Studio SHNL komentirao je Joško Jeličić

Nakon 2:2 remija Varaždina i Dinama najviše se pričalo o poništenom golu Scotta McKenne iz 56. minute utakmice u Varaždinu. Škot je zabio glavom nakon ubačaja Stojkovića iz slobodnog udarca, ali pomoćni sudac je signalizirao zaleđe.

Odmah se uključila i VAR soba te je glavni sudac Mateo Erceg čekao gotovo pet minuta da mu jave je li Škot bio u zaleđu ili je gol regularan. Na kraju je pala presuda, gol je poništen zbog zaleđa, a možda je bio i prekršaj ili čak...

Tu je situaciju u emisiji Studio SHNL na MAXSportu komentirao Joško Jeličić.

'Po starom hrvatskom običaju, nestalo je struje... Baš u tom trenutku! I zapravo ti moraš prihvatiti odluku s terena jer linijski sudac je podigao zastavicu i svirano je zaleđe', rekao je Jeličić pa nastavio:

'Zašto je on podigao zastavicu? Ako je u milimetar, to je njegova odluka... Ne znamo je li bila ispravna iako sve upućuje da je regularan gol. Međutim, događa se da nestane struje i jednostavno nije prvi slučaj, bilo je i prošle sezone, ali tu svakako treba pohvaliti gospoštinu Dinama. Nisu spomenuli niti jednom riječju i to su ti novi vjetrovi na čelu s Zvonom Bobanom. Ne žele se baviti tim stvarima jer jednostavno na njih ne možeš utjecati.'

Jeličić o poništenom golu Dinama Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport / Croatel

Naravno, Jeličić je cijelom komentaru sporne situacije dao i svoj prepoznatljivi 'štih'.

'Dobro je da se ovo dogodilo Dinamu jer da se dogodilo nekom drugom, bojim se da bi bio referendum o odcjepljenju...', našalio se Joško pa zaključio:

'I to je putokaz kako se odnosi prema odlukama. Sudac Erceg tu nije ništa kriv, nestalo je struje, VAR nije bio u funkciji... Jednostavno se dogodilo.'

Sažeci Hrvatske nogometne lige

