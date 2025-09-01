Joško Jeličić se naklonio Dinamu: Da se ovo dogodilo nekom drugom, došlo bi do referenduma o odcjepljenju

Nakon 2:2 remija Varaždina i Dinama najviše se pričalo o poništenom golu Scotta McKenne iz 56. minute utakmice u Varaždinu. Škot je zabio glavom nakon ubačaja Stojkovića iz slobodnog udarca, ali pomoćni sudac je signalizirao zaleđe.

Odmah se uključila i VAR soba te je glavni sudac Mateo Erceg čekao gotovo pet minuta da mu jave je li Škot bio u zaleđu ili je gol regularan. Na kraju je pala presuda, gol je poništen zbog zaleđa, a možda je bio i prekršaj ili čak...

Tu je situaciju u emisiji Studio SHNL na MAXSportu komentirao Joško Jeličić.

'Po starom hrvatskom običaju, nestalo je struje... Baš u tom trenutku! I zapravo ti moraš prihvatiti odluku s terena jer linijski sudac je podigao zastavicu i svirano je zaleđe', rekao je Jeličić pa nastavio:

'Zašto je on podigao zastavicu? Ako je u milimetar, to je njegova odluka... Ne znamo je li bila ispravna iako sve upućuje da je regularan gol. Međutim, događa se da nestane struje i jednostavno nije prvi slučaj, bilo je i prošle sezone, ali tu svakako treba pohvaliti gospoštinu Dinama. Nisu spomenuli niti jednom riječju i to su ti novi vjetrovi na čelu s Zvonom Bobanom. Ne žele se baviti tim stvarima jer jednostavno na njih ne možeš utjecati.'