Hrvatska košarka napokon dobila zvijezdu! Roko Ukić oduševljen: 'Valjda je i vrijeme bilo'

Nakon što je kvalifikacije otvorila s uvjerljivih +40 protiv Cipra, hrvatska košarkaška reprezentacije je u Rigi pružila još jednu uvjerljivu predstavu slavivši sa +14 protiv Izraela.

Hrvatsku su do pobjede predvodio Michael Ružić sa 23 koša, devet skokova i tri asistencije, sjajan je bio i Mario Hezonja sa 19 koševa i 13 skokova, dok je Luka Božić ubacio 11 koševa, pet skokova i četiri asistencije.



Junak pobjede bio je Michael Ružić, 19-godišnji 220 centimetara visoki centar Joventuta iz Badalone. Sin Bivšeg igrača Zadra Tomislava Ružića i Barbare Jelić Ružić, najbolje hrvatske odbojkašice svih vremena, odigrao je toliko dobro i toliko zrelo da je oduševio Roka Ukića, stručnog komentatora na AreniSport.

'Valjda je bilo vrijeme da i mi dobijemo pravog igrača. On je pravi igrač koji igra u skladu s mogućnostima, a mogućnosti su mu ogromne', rekao je Ukić.