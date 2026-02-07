sramota u splitu

Sramotne scene na Poljudu: Pola stadiona skandiralo 'Za dom spremni' i 'Ubij Srbina'

S.Č.

07.02.2026 u 19:01

Torcida
Torcida Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport
Tijekom drugog poluvremena utakmice Hajduka i Slaven Belupa na Poljudu, Torcida je izvela niz spornih poteza koji će gotovo sigurno biti predmet disciplinskih izvješća i reakcija nadležnih tijela.

Na sjevernoj tribini najprije je istaknut transparent s porukom ‘Mi smo bandu preko Drine u tri pi*ke materine’. Prema svemu sudeći, transparent je bio način da se Torcida pohvali nedavnim incidentom u Tuzli, gdje je prije nekoliko dana došlo do brutalne tučnjave s pripadnicima Delija, nakon koje je više članova Torcide privedeno i zadržano od strane policije.

Sporni transparent bio je tek uvod. Samo nekoliko minuta kasnije Poljudom (na sjevernoj i jednom dijelu istočne tribine) su se zaorili povici ‘Za dom spremni’, a potom i ‘Ubij Srbina’, što je dodatno zaoštrilo atmosferu i izazvalo zgražanje dijela javnosti.

Riječ je o ozbiljnom incidentu koji nadilazi okvire navijačkog folklora, a s obzirom na jasne snimke i izvješća s utakmice, očekuje se reakcija delegata, HNS-a i disciplinskih tijela.

Za Dom Spremni na Poljudu Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel

