Španjolska ispisala povijest SP-a: Postavila rekord koji nisu uspjeli ni Brazil, ni Njemačka, ni Italija

SP 2026.

Španjolska ispisala povijest SP-a: Postavila rekord koji nisu uspjeli ni Brazil, ni Njemačka, ni Italija

  • A.H.
  • Zadnja izmjena 15.07.2026 00:28
  • Objavljeno 15.07.2026 u 00:27
Španjolska, navijači
Španjolska, navijači Izvor: EPA / Autor: ALI HAIDER/EPA
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Španjolska je pobjedom protiv Francuske 2:0 izborila finale Svjetskog prvenstva, ali rezultat iz Dallasa nije bio samo još jedan veliki trijumf Furije. Momčad Luisa de la Fuentea ispisala je povijest turnira.

Španjolska je postala prva reprezentacija u povijesti Svjetskih prvenstava koja je na jednom izdanju natjecanja šest puta sačuvala svoju mrežu. Nitko prije nje nije uspio doći do šest utakmica bez primljenog gola na istom Mundijalu.

Furija je taj rekord zaokružila u polufinalu protiv Francuske, jedne od najmoćnijih napadačkih reprezentacija svijeta. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise i ostatak francuskog napada nisu pronašli put do gola, a Španjolska je još jednom pokazala da njezin put do finala nije izgrađen samo na posjedu i talentu, nego i na brutalnoj obrambenoj stabilnosti.

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Sedam utakmica, šest čistih mreža

Španjolska je turnir otvorila remijem 0:0 protiv Zelenortskih Otoka, a zatim pobijedila Saudijsku Arabiju 4:0. U trećem kolu skupine svladala je Urugvaj 1:0 i već tada dala naslutiti kakav obrambeni turnir igra.

U šesnaestini finala razbila je Austriju 3:0, u osmini finala srušila Portugal 1:0, a jedinu utakmicu na turniru u kojoj je primila gol odigrala je u četvrtfinalu protiv Belgije, koju je pobijedila 2:1.

Protiv Francuske se Španjolska vratila svojem zaštitnom znaku. Pobijedila je 2:0, ponovno bez primljenog gola, i tako došla do šest clean sheetova na ovom Svjetskom prvenstvu.

Španjolski put do finala izgleda ovako: Španjolska - Zelenortski Otoci 0:0, Španjolska - Saudijska Arabija 4:0, Urugvaj - Španjolska 0:1, Španjolska - Austrija 3:0, Portugal - Španjolska 0:1, Španjolska - Belgija 2:1 i Francuska - Španjolska 0:2.

Francuska svedena na gotovo ništa

Opta je nakon utakmice objavila još jedan podatak koji dodatno pojačava dojam o španjolskoj dominaciji. Francuska je protiv Španjolske završila utakmicu s tek 0.3 očekivana gola, odnosno xG-a.

To je najniži xG učinak neke reprezentacije u polufinalu Svjetskog prvenstva još od 1994. godine, kada je Brazil protiv Švedske dopustio suparniku samo 0.1 xG-a.

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