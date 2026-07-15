Nevjerojatni Španjolci izjednačili svjetski rekord

Furija je slavila 2:0, izborila finale i izjednačila svjetski rekord po broju službenih utakmica bez poraza u muškom reprezentativnom nogometu.

Španjolci su stigli do 37 utakmica bez poraza u službenim susretima, čime su se izjednačili s velikim talijanskim nizom iz vremena Roberta Mancinija. Italija je taj rekord držala od 2018. do 2021., a sada joj se pridružila reprezentacija Luisa de la Fuentea.

Zadnji ih je srušio McTominay

Posljednji poraz Španjolske u službenoj utakmici dogodio se 28. ožujka 2023. u Glasgowu. Škotska je tada u kvalifikacijama za Euro 2024. pobijedila 2:0, a oba gola zabio je Scott McTominay.

Taj poraz tada je djelovao kao ozbiljan udarac za momčad koja je tek ulazila u novu eru pod De la Fuenteom. Španjolska je izgledala ranjivo, kritike su bile glasne, a malo tko je mogao pretpostaviti da će upravo od te večeri početi niz koji će završiti u povijesnim knjigama.

Od poraza na Hampden Parku Španjolska više nije izgubila službenu utakmicu. U tom je razdoblju osvojila Ligu nacija 2023., zatim Euro 2024., a sada je došla i do finala Svjetskog prvenstva.

Na tom putu rušila je velike reprezentacije, preživljavala drame, dobivala utakmice različitim stilovima i pokazala da više nije samo momčad posjeda. Današnja Španjolska zna dominirati loptom, ali zna i ubrzati, pritisnuti, čekati, braniti se i kazniti suparnika.

Italija je rekord gradila tri godine

Rekord koji je Španjolska sada izjednačila pripadao je Italiji. Azzurri su pod Mancinijem nanizali 37 utakmica bez poraza od listopada 2018. do listopada 2021. godine.

Talijanski niz počeo je nakon poraza od Portugala 10. rujna 2018. u Ligi nacija. Nakon toga Italija je tri godine bila neporažena, osvojila Euro 2020. i vratila se u sam vrh svjetskog nogometa.

Niz je završio 6. listopada 2021. na San Siru, u polufinalu Lige nacija. I baš ga je prekinula - Španjolska. Furija je tada pobijedila 2:1, uz dva gola Ferrana Torresa, i srušila talijanski rekordni niz.