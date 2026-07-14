Sudačka odluka iz polufinala SP-a zbunila je milijune gledatelja: Evo što se dogodilo

Glavni sudac Ivan Barton prvo je dosudio opasan slobodan udarac za Francusku na rubu španjolskog kaznenog prostora, ali je nekoliko sekundi kasnije promijenio odluku.

Sporna situacija dogodila se u 43. minuti. Ousmane Dembélé pao je nakon duela s Fabianom Ruizom, a Barton je odmah pokazao prekršaj za Francusku. Bila je to vrlo opasna pozicija, otprilike 20 metara od gola, idealna za izravan udarac ili ubačaj.

No dok su se francuski igrači spremali za nastavak, Barton je komunicirao s pomoćnim sucem i zatim promijenio odluku. Umjesto slobodnog udarca za Francusku, lopta je dodijeljena Španjolskoj.

Francuzi bijesni, Španjolci pljeskali pomoćniku

Takav preokret u odluci odmah je izazvao reakcije na terenu. Francuzi su bili ljutiti jer su ostali bez vrlo opasne situacije u završnici prvog poluvremena, dok su španjolski igrači pozdravili intervenciju pomoćnog suca.

Na snimci se vidi kako Barton, dok razgovara preko komunikacijskog sustava, pokazuje prema pomoćniku. Upravo je pomoćnik, prema sudačkim analizama, upozorio glavnog suca da prekršaja nije bilo. Španjolski igrači potom su mu zapljeskali, svjesni da su izbjegli ozbiljnu opasnost pred svojim golom.

Sudačka stranica Archivo VAR istaknula je da je Barton prvotno dosudio nepostojeći prekršaj, ali i da ga je njegov pomoćnik ispravno korigirao. To je detalj koji je posebno zanimljiv jer se nije radilo o klasičnoj VAR intervenciji, nego o komunikaciji unutar sudačke ekipe prije nastavka igre.