Sudačka odluka iz polufinala SP-a zbunila je milijune gledatelja: Evo što se dogodilo

Polufinale Svjetskog prvenstva između Francuske i Španjolske imalo je i jednu neobičnu sudačku scenu koja je u prvom trenutku potpuno razbjesnila Francuze, a zatim oduševila Španjolce.
Glavni sudac Ivan Barton prvo je dosudio opasan slobodan udarac za Francusku na rubu španjolskog kaznenog prostora, ali je nekoliko sekundi kasnije promijenio odluku.
Sporna situacija dogodila se u 43. minuti. Ousmane Dembélé pao je nakon duela s Fabianom Ruizom, a Barton je odmah pokazao prekršaj za Francusku. Bila je to vrlo opasna pozicija, otprilike 20 metara od gola, idealna za izravan udarac ili ubačaj.
No dok su se francuski igrači spremali za nastavak, Barton je komunicirao s pomoćnim sucem i zatim promijenio odluku. Umjesto slobodnog udarca za Francusku, lopta je dodijeljena Španjolskoj.
Francuzi bijesni, Španjolci pljeskali pomoćniku
Takav preokret u odluci odmah je izazvao reakcije na terenu. Francuzi su bili ljutiti jer su ostali bez vrlo opasne situacije u završnici prvog poluvremena, dok su španjolski igrači pozdravili intervenciju pomoćnog suca.
Na snimci se vidi kako Barton, dok razgovara preko komunikacijskog sustava, pokazuje prema pomoćniku. Upravo je pomoćnik, prema sudačkim analizama, upozorio glavnog suca da prekršaja nije bilo. Španjolski igrači potom su mu zapljeskali, svjesni da su izbjegli ozbiljnu opasnost pred svojim golom.
Sudačka stranica Archivo VAR istaknula je da je Barton prvotno dosudio nepostojeći prekršaj, ali i da ga je njegov pomoćnik ispravno korigirao. To je detalj koji je posebno zanimljiv jer se nije radilo o klasičnoj VAR intervenciji, nego o komunikaciji unutar sudačke ekipe prije nastavka igre.
VAR se tu ne uključuje
Upravo zato je scena izazvala zbunjenost kod dijela navijača. Obični prekršaji izvan kaznenog prostora nisu situacije u kojima VAR smije intervenirati, osim ako su povezani s mogućim crvenim kartonom, kaznenim udarcem, pogotkom ili zamjenom identiteta igrača.
Međutim, glavni sudac smije promijeniti odluku ako ga prije nastavka igre ispravi pomoćnik. To se dogodilo i ovdje. Barton je najprije reagirao na Dembéléov pad, ali je nakon komunikacije s pomoćnikom procijenio da Francuska ipak ne treba dobiti slobodan udarac.