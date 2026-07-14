Sramotne uvrede Mbappeu usred Madrida, legenda stala u njegovu obranu: 'Ne mogu shvatiti što mu rade'

Prema izvještaju RMC-a, uvrede nisu bile sporadične. Velik broj navijača prihvatio je pogrdne riječi i pretvorio ih u skandiranje, a izviždana je i francuska himna.

RMC Sport piše da su španjolski navijači u velikoj fan-zoni u središtu Madrida tijekom polufinala brutalno vrijeđali kapetana Francuske. Na Trgu Colón masovno se pjevalo:

Vrijeđali ga u gradu njegova kluba

Posebno je neugodno to što se sve dogodilo u Madridu, gradu u kojem Mbappé nastupa za Real. Iako je stigao kao najveća zvijezda, dio navijača tijekom sezone nije skrivao nezadovoljstvo njegovim izdanjima i odnosom prema klupskom dresu.

RMC navodi da se Mbappé još od početka Svjetskog prvenstva nalazi na udaru dijela Realovih navijača. Zamjeraju mu veliku razliku između nastupa za Francusku, u kojoj pokazuje više energije i mnogo se ozbiljnije uključuje u obranu, te njegova ponašanja u dresu madridskog kluba.

Kritike su se pojačale nakon sezone u kojoj je Real ostao bez trofeja. Mbappé je, unatoč velikom broju pogodaka, postao jedna od glavnih meta navijačkog nezadovoljstva.

Dugarry stao u njegovu obranu

Bivši francuski reprezentativac i svjetski prvak iz 1998. Christophe Dugarry još je uoči polufinala na RMC-u žestoko branio Mbappéa.

'Te kritike su glupe. Ne znam jesu li ljudi koji govore o Mbappéu uopće pretplatnici i odlaze li na stadion. Čovjek je zabio 42 gola u 44 utakmice, a onda nam netko pokušava objasniti da je on kriv što Real nije osvojio ništa. To mi je prilično neprihvatljivo. Ne mogu to shvatiti', rekao je Dugarry.

Španjolska je na terenu potpuno nadigrala Francusku i zasluženo prošla u finale. Mbappé je, međutim, uz bolan poraz morao podnijeti i poniženje iz grada u kojem će se nakon Svjetskog prvenstva vratiti svakodnevnom životu i klupskom nogometu.