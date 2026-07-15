Nevjerojatan podatak o Yamalu nakon pobjede nad Francuskom sve je ostavio bez riječi

U 12 UTAKMICA...

Nevjerojatan podatak o Yamalu nakon pobjede nad Francuskom sve je ostavio bez riječi

  • S.Š.
  • Zadnja izmjena 15.07.2026 00:19
  • Objavljeno 15.07.2026 u 00:19
Lamine Yamal
Lamine Yamal Izvor: EPA / Autor: SAM WASSON
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Španjolska nastavlja svoj put na Svjetskom prvenstvu, nakon što je u polufinalu igranom u Dallasu pobijedila Francusku 2:0

Španjolci su svoj dio posla odradili, te čekaju protiv koga će se boriti za svjetsko zlato. U drugom polufinalu igrat će Engleska i Argentina.

Naravno, nakon impresivne izvedbe protiv Francuza, izbornik Luis de la Fuente neće imati briga oko sastavljanja momčadi, ali vjerujemo da će mu jedan statistički podatak bizi zanimljiv.

Naime, u 12 utakmica na europskim i svjetskim prvenstvima, u kojima je Lamine Yamal bio starter Španjolska je izlazila kao pobjednik.

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