Nevjerojatan podatak o Yamalu nakon pobjede nad Francuskom sve je ostavio bez riječi

Španjolci su svoj dio posla odradili, te čekaju protiv koga će se boriti za svjetsko zlato. U drugom polufinalu igrat će Engleska i Argentina.

Naravno, nakon impresivne izvedbe protiv Francuza, izbornik Luis de la Fuente neće imati briga oko sastavljanja momčadi, ali vjerujemo da će mu jedan statistički podatak bizi zanimljiv.

Naime, u 12 utakmica na europskim i svjetskim prvenstvima, u kojima je Lamine Yamal bio starter Španjolska je izlazila kao pobjednik.