Španjolci otkrili detalje najvećeg posla ljeta: City je spreman pustiti Rodrija, sve ovisi o jednoj odluci

Real Madrid u njemu vidi čovjeka koji bi njegovoj veznoj liniji vratio kontrolu izgubljenu odlaskom Tonija Kroosa , a iz Španjolske sada stiže informacija koja bi mogla potpuno promijeniti situaciju.

Defensa Central, pozivajući se na novinara OK Diarija Ivána Martína, piše da je Manchester City spreman olakšati Rodrijev odlazak i pustiti ga u Real Madrid za 45 milijuna eura. Prema istom izvoru, posao trenutačno ovisi o samo jednoj osobi - predsjedniku Reala Florentinu Pérezu.

'Manchester City spreman je olakšati Rodrijev odlazak u Real Madrid za 45 milijuna eura, a sada se čeka zeleno svjetlo Florentina Péreza. Real još nije krenuo po njega, ali okolnosti su se promijenile u korist njegova dolaska nakon sjajnog Svjetskog prvenstva koje je odigrao sa Španjolskom', tvrdi Martín.

Realu nedostaje upravo takav igrač

Real još nije poslao službenu ponudu niti je otvoreno potvrdio interes. Ipak, u Madridu već dugo traje rasprava o potrebi dovođenja veznjaka koji može određivati ritam utakmice, organizirati napade i preuzeti odgovornost u izgradnji igre.

Upravo se Rodri nameće kao gotovo idealan izbor. Osim iskustva, kvalitete i autoriteta, 30-godišnji Španjolac ulazi u posljednju godinu ugovora s Manchester Cityjem. Njegova suradnja s engleskim klubom traje do lipnja 2027., zbog čega bi City uskoro mogao biti prisiljen odlučiti hoće li ga prodati ili riskirati da ga sljedećeg ljeta izgubi bez odštete.

Njegov nastup na Svjetskom prvenstvu dodatno je promijenio raspoloženje oko mogućeg transfera. Rodri je predvodio Španjolsku do naslova i proglašen je najboljim igračem turnira, čime je ponovno pokazao da može biti vođa momčadi na najvećoj pozornici.

Posljednju riječ ima Florentino

Prema pisanju Defensa Centrala, unutar Reala postoje ljudi koji smatraju da je 45 milijuna eura iznimno povoljna cijena za igrača takve klase. Međutim, Pérez još nije dao konačno odobrenje, a bez njegova pristanka klub neće povući prvi potez.

Situaciju dodatno kompliciraju proturječne informacije koje posljednjih dana stižu iz Madrida. AS piše da izvori iz Reala negiraju kontakte te da se kao moguća cijena spominje oko 60 milijuna eura, što pokazuje da posao nije ni približno zaključen. Interes više nije moguće potpuno isključiti, ali zasad je riječ isključivo o transfernim informacijama, a ne o postignutom dogovoru.

Rodri je svoje napravio na terenu, City je navodno spreman otvoriti vrata, a Mourinho bi dobio organizatora kakav Realu nedostaje. Sada je sve na Florentinu Pérezu - čovjeku čije bi zeleno svjetlo moglo pokrenuti jedan od najvećih transfera ljeta.