Najbolji igrač Svjetskog prvenstva dobio loše vijesti

Manchester City u novu će sezonu krenuti bez jednog od svojih najvažnijih igrača. Rodri će zbog ozljede leđa morati na operaciju, a zasad nije poznato koliko će trajati njegov oporavak.

Španjolski veznjak završio je Svjetsko prvenstvo s problemom koji zahtijeva kirurški zahvat. Ranije informacije govorile su da rehabilitacija ne bi trebala biti dugotrajna, ali precizna prognoza povratka još nije određena. City nije službeno objavio datum na koji bi se Rodri mogao ponovno priključiti momčadi.



Riječ je o velikom udarcu za engleski klub jer je Rodri tijekom ljeta ponovno pokazao koliko može biti dominantan kada je zdrav. Kao kapetan predvodio je Španjolsku do naslova svjetskog prvaka te je nakon turnira dobio Zlatnu loptu namijenjenu najboljem igraču.



Rodri je započeo svih osam španjolskih utakmica, iako su iza njega dvije sezone obilježene problemima s ozljedama. Posebno je teška bila ozljeda prednjeg križnog ligamenta iz 2024. godine, zbog koje je propustio gotovo cijelu sezonu, a nakon povratka mučila ga je i ozljeda prepona.



Nova operacija zato dodatno komplicira situaciju Manchester Cityja, ali i pitanje Rodrijeve budućnosti na Etihadu.



Novi ugovor nije potpisan

Dobitnik Zlatne lopte iz 2024. ulazi u posljednju godinu ugovora. Prema pisanju The Athletica, razgovori o nastavku suradnje trebali bi se održati nakon Svjetskog prvenstva, ali Rodri dosad nije pokazao spremnost prihvatiti ponuđeno produljenje. City ga želi zadržati, no u dosadašnjim pregovorima nije ostvaren značajniji napredak.



Španjolca se već duže povezuje s Real Madridom, a ni on nije skrivao da bi se tijekom karijere volio vratiti u domovinu. U ožujku je ostavio otvorenom mogućnost prelaska u Real te poručio kako će uskoro morati razgovarati s Cityjem o svojoj budućnosti.



Rodri se tako nakon najvećeg reprezentativnog uspjeha karijere suočava s nekoliko velikih nepoznanica. Ne zna se kada će se vratiti na teren, hoće li produljiti ugovor s Manchester Cityjem niti gdje će igrati nakon njegova isteka.



Sigurno je jedino da City ponovno mora pronaći način kako funkcionirati bez igrača na kojem se godinama temeljila Guardiolina momčad.