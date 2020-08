[FOTO] Šokirani Lewis Hamilton ispričao je kakvu je dramu proživljavao u posljednjem krugu: Mislio sam da će mi srce stati...

Utrka za Veliku nagradu Velike Britanije na stazi Silverstone nije mogla biti napetija. Cijela se drama odigrala u zadnja dva kruga, a pobjednik Lewis Hamilton u Mercedesu ciljem je prošao na tri kotača jer mu je u posljednjem krugu eksplodirala prednja lijeva guma

'Sve do zadnjeg kruga činilo se da će sve biti lagano. Valtteri me dobro napadao, a kada sam čuo da mu je pukla guma, pogledao sam svoju i činilo se da je sve u redu. Bez problema sam mijenjao smjerove, sve je bilo OK', započeo je pobjednik utrke za Veliku nagradu Velike Britanije Lewis Hamilton i nastavio: