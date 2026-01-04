GVARDIOL SE OZLIJEDIO

Šok za City i Guardiolu, u 94. minuti derbija ostali bez pobjede

04.01.2026 u 20:37

Pep Guardiola
Nogometaši Manchester Citya i Chelseaja podijelili su bodove u posljednjoj utakmici 20. kola engleske Premier lige. Susret igran na Etihadu završio je rezultatom 1:1.

City je do vodstva stigao u završnici prvog poluvremena, kada je u 42. minuti iskoristio jednu od svojih prilika i poveo golom Reijndersa pred domaćom publikom, čime je postavljen i rezultat s kojim se otišlo na odmor.

U nastavku utakmice obje su momčadi imale svoje prilike, no činilo se da će City zadržati minimalnu prednost sve do samog kraja. Ipak, u četvrtoj minuti sudačke nadoknade Chelsea je preko Fernandeza stigao do izjednačenja i vrijednog boda na teškom gostovanju.

Dodajmo i da se hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol ozlijedio početkom drugog poluvremena te je zamijenjen uz velike bolove u desnoj nozi.

Nakon ovog remija Manchester City je ostao na drugom mjestu ljestvice sa 42 osvojena boda, šest manje od vodećeg Arsenala. Chelsea je peti s 31 bodom, tri manje od Liverpoola, koji drži poziciju koja vodi u Ligu prvaka.

U sljedećem kolu City će ponovno igrati na Etihadu, gdje će ugostiti Brighton, dok Chelsea čeka novo londonsko gostovanje, ovoga puta kod Fulhama.

