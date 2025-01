Šok na Svjetskom prvenstvu! Poznati rukometaš pao na dopingu par sati pred utakmicu

'Naravno da je to veliki šok za nas, nevjerojatno je to što nam je objavljeno. Odmah smo stupili u kontakt s Miguelom, koji je i sam zbunjen kao i mi, i inzistira kako nije učinio ništa protuzakonito. On je odmah zatražio da se napravi B test kako bi se stvar razriješila, ali sigurno je da neće sudjelovati na Svjetskom prvenstvu', rekao je direktor Aalborga Jan Larsen i dodao:

'Ne možemo i nećemo ništa dalje raditi dok ne budu dostupni rezultati B testa, za koji ne znamo kada će se dogoditi. Tek kada budemo znali rezultate, bavit ćemo se ovom situacijom', zaključio je.



Umjesto Martinsa, izbornik portugalske reprezentacije Paulo Pereira pozvao je Miguela Oliveiru iz Porta.