JUNAČKI SVE ISTRPIO

David Mandić 'krvario' za hrvatsku pobjedu; pogledajte posljedice i kako izgleda njegovo lice

  • S.Š.
  • Zadnja izmjena 01.02.2026 18:53
  • Objavljeno 01.02.2026 u 18:43
David Mandić
David Mandić Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
Hrvatskla je u utakmici za treće mjesto pobijedila Island 34:33 te osvojila četvrto brončano odličje na europskim prvenstvima

Umorni, načeti ozljedama, pa i virozni, hrvatski su rukometaši još jednom pokazali veliko srce i zasluženo stigli do pobjede.

Tijekom turnira problema s mišićem na nozi imao je David Mandić, koji se u jednom trenutku za taj mišić primio i tijekom prvog poluvremena. No, stisnuo je zube i vratio se na teren.

Ipak, u 48. minuti dobio je udarac u lice, nakon čega mu je potekla i krv. Povratka na teren više nije bilo, a na fotografiji se vide i posljedice tog udarca.

Rana na licu Davida Mandića
Rana na licu Davida Mandića Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL

