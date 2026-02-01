David Mandić 'krvario' za hrvatsku pobjedu; pogledajte posljedice i kako izgleda njegovo lice

Umorni, načeti ozljedama, pa i virozni, hrvatski su rukometaši još jednom pokazali veliko srce i zasluženo stigli do pobjede.

Tijekom turnira problema s mišićem na nozi imao je David Mandić, koji se u jednom trenutku za taj mišić primio i tijekom prvog poluvremena. No, stisnuo je zube i vratio se na teren.

Ipak, u 48. minuti dobio je udarac u lice, nakon čega mu je potekla i krv. Povratka na teren više nije bilo, a na fotografiji se vide i posljedice tog udarca.