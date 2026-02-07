Slavenov trener nakon poraza od Hajduka najavio sastanak s Upravom: Vidite kakva je situacija

Oba gola pala su u 1. poluvremenu preko Rokasa Pukštasa i Roka Brajkovića . Bijeli su bili bolji suparnik, a onda su u nastavku mirno priveli igru kraju. S nova tri boda momčad Gonzala Garcije kao drugoplasirana zaostaje četiri boda za Dinamom.

Nakon utakmice trener Mario Gregurina održao je konferenciju za medije. Kazao je: 'Čestitke Hajduku na pobjedi. Po meni je bilo ravnopravno, ali za ovo gostovanje potrebno je izdržati prvih 15-20 minuta. Onaj dio branjenja centaršuta, situacija jedan-na-jedan se nije dogodio. Ja sam razočaran cijelom situacijom, a mi od ponedjeljka okrećemo stranicu i čekamo Lokomotivu.'

O odlascima važnih igrača, od kojih se posebno ističe ono Adriana Jagušića, rekao je: 'Vidite svi kakva je situacija, sjest ćemo s upravom i dobro razmisliti u kojem smjeru idemo dalje i donijeti odluke koje su najbolje za klub.'

Zaključio je: 'Malo je zeznuta situacija, borite se sedam mjeseci, nešto stvarate zajedno. Nije lako, ali ne predajem se i nadam se da ćemo izvući maksimum. Bit će ekstremno teško, ali mi ćemo ustrajati. U 20. smo potezu ostali bez kraljice topa i skakača i s time nisam puno promašio. Moramo obaviti konstruktivni sastanak i vidjeti koje su daljnje ambicije kluba.'