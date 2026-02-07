Hajduk rutinski pobijedio Slaven Belupo na Poljudu; pogledajte golove

Sponzor rubrike
Hajduk je zasluženo slavio protiv Slavena s 2-0. Oba gola pala su u 1. poluvremenu preko Rokasa Pukštasa i Roka Brajkovića. Bijeli su bili bolji suparnik, a onda su u nastavku mirno priveli igru kraju. S nova tri boda momčad Gonzala Garcije kao drugoplasirana zaostaje četiri boda za Dinamom.
-
90'
Utakmica je gotova! Hajduk je slavio rezultatom 2-0!
-
90'
Kalik promašio nevjerojatnu šansu! Izašao je doslovno sam na golmana i onda se sapleo. Odmah nakon toga Pajaziti je zatresao gredu.
-
90'
Igrat će se tri minute sudačke nadoknade.
-
86'
Pajaziti ulazi, Guillamon izlazi.
-
82'
Dabrin pokušaj nakon slaloma ide ravno u ruke Siliću.
-
77'
Marko Livaja izašao uz veliki aplauz, a umjesto njega ušao Kalik. Umjesto Rebića ušao je Bamba, a umjesto Brajkovića Skoko.
-
74'
Prvi žuti karton za Hajduk. Kažnjen je Pukštas.
-
73'
Dobra situacija za donmaću momčad, ali Brajković je poslao presnažnu loptu za Livaju.
-
68'
Žuti karton za Božića nakon povlačenja.
-
61'
Niko Sigur igra sjajnu partiju. Ima asistenciju i četiri uspjela driblinga.