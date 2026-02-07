Hajduk rutinski pobijedio Slaven Belupo na Poljudu; pogledajte golove

Hajduk je zasluženo slavio protiv Slavena s 2-0. Oba gola pala su u 1. poluvremenu preko Rokasa Pukštasa i Roka Brajkovića. Bijeli su bili bolji suparnik, a onda su u nastavku mirno priveli igru kraju. S nova tri boda momčad Gonzala Garcije kao drugoplasirana zaostaje četiri boda za Dinamom.