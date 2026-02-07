shnl

Hajduk rutinski pobijedio Slaven Belupo na Poljudu; pogledajte golove

HAJDUK
2:0
SLAVEN BELUPO
Hajduk i Slaven Belupo odmjerit će snage na Poljudu u sklopu 21. kola SHNL-a. Utakmicu možete pratiti na kanalima MAXSporta i HDTV-u, a tekstualni prijenos uživo s ekskluzivnim videosažecima na tportalu.

Hajduk je zasluženo slavio protiv Slavena s 2-0. Oba gola pala su u 1. poluvremenu preko Rokasa Pukštasa i Roka Brajkovića. Bijeli su bili bolji suparnik, a onda su u nastavku mirno priveli igru kraju. S nova tri boda momčad Gonzala Garcije kao drugoplasirana zaostaje četiri boda za Dinamom.

  • 90'

    Utakmica je gotova! Hajduk je slavio rezultatom 2-0!

  • 90'

    Kalik promašio nevjerojatnu šansu! Izašao je doslovno sam na golmana i onda se sapleo. Odmah nakon toga Pajaziti je zatresao gredu.

  • 90'

    Igrat će se tri minute sudačke nadoknade.

  • 86'

    Pajaziti ulazi, Guillamon izlazi.

  • 82'

    Dabrin pokušaj nakon slaloma ide ravno u ruke Siliću.

  • 77'

    Marko Livaja izašao uz veliki aplauz, a umjesto njega ušao Kalik. Umjesto Rebića ušao je Bamba, a umjesto Brajkovića Skoko.

  • 74'

    Prvi žuti karton za Hajduk. Kažnjen je Pukštas.

  • 73'

    Dobra situacija za donmaću momčad, ali Brajković je poslao presnažnu loptu za Livaju.

  • 68'

    Žuti karton za Božića nakon povlačenja.

  • 61'

    Niko Sigur igra sjajnu partiju. Ima asistenciju i četiri uspjela driblinga.

