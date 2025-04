Skomina o penalu Hajduka: VAR se nije trebao javiti

Hajduk je Slaven Belupo svladao golom iz kaznenog udarca nakon što je Ilija Nestorovski igrao rukom. Sudac Igor Pajač prvotno nije pokazao na bijelu točku, ali je nakon intervencije VAR sobe ipak dosuđen kazneni udarac.

'Jako je teško procijeniti. Pitao sam nekoliko bivših kolega i po njima to nije za intervenciju VAR-a. To nije crno-bijela situacija gdje imamo jasan odgovor. Štogod je sudac dosudio pri tome bi trebalo ostati, VAR se nije trebao uključiti. Baš me zanima što će Komisija reći. Oni su ti koji daju naputke', rekao je Skomina.

'Dakle ne bi trebao biti kazneni udarac?', upitao je voditelj što je Skomina potvrdio.

U 79. minuti je Slaven Belupo tražio kazneni udarac nakon što je Ivan Rakitić igrao rukom.

'Nema govora o kažnjivom igranju rukom. Rakitić je sam sebe pogodio u ruku', kratko je izjavio.